ANELI AHMIĆ ODLUČILA PREKINUTI TRUDNOĆU: Ne želi roditi dijete bivšem košarkašu

Naime, ona i njen partner Marko Janjušević Janjuš, kojeg je upoznala u kontroverznom srpskom realityju ‘Zadruga – Elita’, prije samo nekoliko dana su saznali da će postati roditelji, no ona ipak želi pobaciti dijete.

‘Evo odlučila sam, pobacit ću, ujutro ću reći to i to je to. To je moja odluka. Ovaj čovjek mi se gadi, ne mogu ga očima gledati. Razmišljam sve vrijeme ovdje, šutim i razmišljam, nije ni vrijeme, ni mjesto. On nije želio bebu, nisam ni ja, jasno kao dan’, rekla je Aneli.

Bivši košarkaš je odmah nakon njenog obraćanja izašao iz takozvane ‘Bijele kuće’, te je cijelo vrijeme sjedio i šutio, pušio cigaretu, a po svemu sudeći, nije mu bilo svejedno zbog ove Aneline odluke.

(Express / Scena.story)

Facebook komentari