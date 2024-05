Maja zbog OVOG Stanislavovog odnosa sa Mionom napravila ALARMANTNU SCENU

Za vreme emisije “Gledanje snimaka” u “Eliti” je nastao potpuni haos kada je pušten klip na kojem su se našli Maja Marinković i Stanislav Krofak.

Tema klipa bila je njihova žustra rasprava zbog Mione Jovanović, a svi su ostali šokirani zbog ljubomorne scene koja je bila priređena. Uštinula sam ga jer je gleda, istina. Ša i Miona su se svađali, a on je gledao u nju. Za mene je to nepoštovanje da je sa mnom, a da gleda u drugu devojku – kazala je Maja.

– Gde da gledam? Ne znam više ni gde smem da gledam – kazao je Stanislav.Da je ovo uradio Filip Car, ona bi haos napravila. Ona je rekla da nije srećna pored stanislava. Taj odnos je na veštačkom disanju. Stanislav gleda u Mionu, nervira se dok ih gleda. Miona krene na cigaretu, izađe u dvorište, a Stanislav odmah krene da se šetka kako bi je posmatrao. Njegov odnos sa Majom je čist inat, ali i njen sa Ša. Jedini koji ovde voli je Ša – kazala je Miljana. Ša je ovde iskren, ali ima strah od ostavljanja. On je iskren u svemu što oseća. Mionu je faza besa prošla, čim ima potrebu da brani Stanislava, sve je jasno. Stanislav se Mioni izvinjava ako je rekao za nju da se je*e kao krava. Čemu potreba za tim, ako si to rekao? – upitao je Đedović.

– On je rekao da se nikada nikome ne izvinjava, što je još čudnije – dodao je Ša.

– Odnos Stanislava i Mione je jako čudan, osim ako ne misle da se pomire. Da nije Ša, siguran sam da bi ona izašla odavde i zatrudnela sa Stanislavom, ali možda se i desi, to nije isključeno. Ako je rekao da je ona krava, on se izvinjava, a ona veruje da nije rekao, onda je to jasno – kazao je ĐedovićMiona nikad srećnija nije bila, nego sad kada je videla da Maji i Stanisavu odnos ide nizbrdo – rekla je Miljana.

– Miona, ako te ne zanima Stanislav, ne komentariši više nikad ništa kad je to u pitaju. Neću više da slušam kako imaš emocije prema njemu – istakao je Ša.piše Srbijadanas

