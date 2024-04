“Trenutno je najmanje važno da li sam dala ili dobila otkaz” Dušica Jakovljević OŠTRO O PREKIDU SARADNJE – Evo šta je rekla

Ono što možemo da evociramo, jeste sećanje na sličnu situaciju kada je Dušica dala otkaz na TV Pink, kada je puna planova i elana prelazila na Hajp TV, sa koje, ako je sudeći prema objavi Saše Mirkovića (direktora pomenute medijske kuće) otpuštena.

Nakon svih nagađanja, diskusija i dilema, Dušica Jakovljević je tada odlučila da progovori o rastanku sa čelnim ljudima Pink televizije. Ona je u jednoj emisiji njene sadašnje medijske kuće načela intrigantnu temu.Uvek sam imala medijsku pažnju, nisam gladna te pažnje, snalazim se. S jedne strane mi se dešava nešto lepo, s druge strane je došlo do razilaženja. Sve je to život. Nema kajanja, mi smo spremni za nove poduhvate. Mi smo živeli svi zajedno, nema nijedne loše reči, nisam ja od tih koji će pljuvati po nečemu. Idemo dalje, idem u neku drugu sredinu gde su me primili kao člana porodice. Najmanje je bitno da li sam ja dala otkaz ili da li sam dobila otkaz. Sporazumno ćemo se razići – rekla je Dušica Jakovljević o Pinku i promeni pre izvesnog vremena, kada je odlazila sa pomenute televizije.

Da me ne bi svi zvali i pitali za Dušicu, evo odgovora: Dobila je otkaz ugovora o radu pre 7 – 8 dana, a o detaljima ne želim da se izjašnjavam – napisao je Mirković danas na svom instagram profilu,piše Srbijadanas

