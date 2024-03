ASTRONOMSKA KAZNA ZBOG NAPUŠTANJA “ELITE” – Ša doživeo nervni slom pa odlučio da ide iz rijalitija

Nenad Aleksić Ša je slomljen nakon što je raskinuo sa svojom dvadesetak godina mlađom devojkom. Nije mu lako da prihvati d aje tsvar prošlosti a kamoli da uvidi da dobar deo krivice nosi i sam zbog svojih ljubomornih scena i konstantnih napada.

On se sada slomljen pojavio u pušioni gde pokušavaju da ga uteše i da mu udele po koji savet sada kada je između njega i njegove devojke, kako izgleda, zauvek gotovo. On je njima saopštio da želi da napusti Elitu. Njega su pokušavali da smire Marko Đedović i Žana Đorđević, ali to nije mnogo pomoglo jer je Ša vrištao kao da ga deru.

– Neću moći ovde da izdržim do kraja. Da li kapiraš da ja ludim? Ne igrajte mi se sa mozgom – vrištao je Ša.

– Neće , neće – pričala je uplašenim glasom Žana.

– Neće , neće – pričala je uplašenim glasom Žana. Neće, neće, neće, to neće da se desi. Bitno e wjedino da ne nastavi da te j… sa svojim sitnim odgovorima – ponavljao je i Đedović koji je bio u šoku. Ipak to niej previše pomoglo te je Ša nastavio da viče,piše Srbijadanas

– Ne igrajte mi se više sa glavom. Nisam ja lik za rijaliti – pričao je Ša koji se već godinama unazad vraća u rijaliti sam. Hoćeš vode – pitala ga je Žana hladno, pošto i sama počela da gubi strpljenje zbog ove histerije koja drma zidove rijalitija u Šimanovcima.

– Neću ništa. Hoću napolje. Ne mogu bre. Svaki sekund razmišlja. Hoću napolje – vikao je Ša.

Ako se Ša bude držao ovoga i samovoljno napusti rijaliti, on ne samo da neće ostati bez honorara, nego će morati da plati astronomsku kaznu. Na šta će se odlučiti, ostaje nam da vidimo.

