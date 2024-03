“Prodali su me…” Anđela Đuričić SLOMLJENA, u bolu i nevjerici uspjela da IZUSTI samo ove riječi

Anđela Đuričić je nakon otkaza na televiziji “Hajp” odlučila da svoje profile na društvenim mrežama iskoristi u svrhu oglašavanja, što gotovo svakodnevno i čini.

Crnogorka se nedavno našla u neprijatnoj situaciji, kada je njena bivša cimerka iz rijalitija i sadašnja voditeljka “Hajpa” Tara Simov, objavila njene eksplicitne fotografije, nakon čega su obnovile rat koji je započet još u “Zadruzi”.

Nakon toga, Anđela je nekoliko puta kroz svoje objave pokazala kako smatra da se sa vjerom u Boga može sve podneijti, a najnovija njena objava ponovo je u sličnom kontekstu.

– Doživjela sam da me prodaju baš oni koje sam kupovala ljubavlju. Ali, ja sam opet i svima, davala, sve najbolje od sebe. I kada me povrede, ja uživam pri pomisli da će me pamtiti kao onu koja je najljepše umijela da voli – podelila je Anđela na svom Instagram storiju.

Srbija Danas

