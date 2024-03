POTVRĐENO: Filip Car POTPISAO UGOVOR – Ponovo na malim ekranima, budući tata sada zarađuje ZA KĆERKICU

Nekadašnji učesnik rijaliti formata “Zadruga” i budući tata, obzirom da čeka bebu sa pobjednicom “Zadruge 6” Aleksandrom Nikolić, sada je saopštio pravu ekskluzivu na svom Jutjub kanalu.

Naime, pratiocima je ovaj popularni rijaliti zavodnik rekao da je potpisao ugovor sa jednom kompanijom, odnosno da je sklopio novi poslovni angažman. Evo o čemu je riječ.

– Dobio sam ponudu od jednog energetskog pića i radi se o organizaciji koja će napraviti sportsku manifestaciju, gde će sportisti, amateri i selebritiji da se takmiče u boks meču, a sve pod pokroviteljstvom tog energetskog pića. Za mene je boks poseban sport, sport koji sam trenirao kao mlad i koji jako volim – započeo je Filip, te dodao.

– Pristao sam na to jer će biti na svjetskom nivou, mada je honorar dosta manji u odnosu na rijaliti. Biće tu velika svjetska imena, ali ne smijem da previše govorim o tome. Pobjednik jedino dobija veliku svotu novca, a to je 100.000 dolara. To će se prenositi u čitavom svetu i dosta će značiti za marketing – rekao je Car.

Izgleda da ćemo Filipa Cara ponovo gledati na malim ekranima, jer je odlučio da zaradi novac, a sada znamo i za koga – za kćerkicu koja samo što se nije rodila.

Detaljnije o tome šta je sve Car govorio, poslušajte u narednom video zapisu:

