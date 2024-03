“Ivan je klošar koji je UZIMAO PARE NA KAMATU” – Ovo su svi detalji iz Dalmatinske ulice – On je svjedočio?

Aktuelna učesnica “Elite”, Žana Omnia, neretko ulazi u žestoke verbalne okršaje sa bračnim parom Marinković, te se tom prilikom, u emisiju “Pitam za druga” na RED TV u uživo uključenju na sve osvrnuo i njen rođeni brat, Miloš.

Kako je istakao u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Buđić, Ivan i Jelena su željni pažnje, te i da su spremni, kako on kaže, da sve prodaju zarad malo iste.

– Ja njih gledam isto, što se tiče Ivana i Jelene, da ih ne nazivam sada kao u novinama, jer bih o njima mogao da pričam 24 sata…To su ljudi koji su željni pažnje, očigledno, željni pažnje, medija. Mislim da nisko udaraju i da njima ništa nije sveto. On vređa svoje dete, kakve izjave ima, ne mogu da verujem da jedan otac može da izjavi takve stvari. To su najgori ljudi koje sam ja upoznao u svom životu za 38 godina – rekao je Miloš, te se osvrnuo na Ivanovu, kako kaže, “gej aferu”:

– Nema šta, to je da je frizer, pa taj neki njegov drugar, to je bila priča po kraju, to se znalo. Išli smo svi u istu osnovnu školu, ta priča je istinita, jer taj frizer, on je dao izjavu da je taj neki njegov prijatelj iz Švajcarske, odakle je već, da ga je Ivan ili on njega, oralno zadovoljavao. Ali, tu je frizer koji je rekao da će ići na poligraf i da je spreman. Čuo sam kako Ivan priča: “Žana je platila…”, ta priča je još od pre 20 godina da je imao te afere i da se to pričalo. Čovek je bio u nenormalnom stanju, alkoholisanom i ko zna na kojim još tabletama…Kada je krenuo po Žani da pljuje i iznosi bljuvotine koje sigurno nisu istinite. Ja ne znam da li su izašli oni, svi zajedno, grupno, njegov kum ili je njegom kum izlazio sa Žaninom sestrom. Kada je on to sve izneo, ona nije htela više da ćuti i moje mišljenje je da je to rekla samo zbog toga. Ona ima možda još neke tajne koje ne bi da iznosi – dodao je on.

– Ovo je klošar iz Dalmatinske, koga znamo ne ja, nego svi moji prijatelji. Nikad se nije čulo o njemu dok se nije oženio sa Gocom. To je klošar koji nije imao za kafu, mislim, on i dan danas pozajmljuje pare. Ja znam da je Ivan uzimao na kamatu, uzimao je, znam da je ceo život pozajmljivao pare. Sjedi i pije jednu kafu ceo dan u kladionici i igra tiket. Ja sam iz tog istog kraja, ja sam mlađi, on je starija generacija. On je po meni uvek bio klošar i uličar, mada ja njega nisam viđao poslije toga što se oženio sa Gocom – istakao je Miloš.

