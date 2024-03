Janjuš dotakao DNO DNA pa još dublje – javno obrisan pod sa njegovim dostojanstvom: Ne pamti se ovakva sramota

Iva Grgurić, poznata po svom učešću i pobedi u rijalitiju, stekla je ogromnu popularnost među gledaocima, ali se nakon toga povukla iz javnog života. Umesto toga, posvetila se biznisu, radeći kao model i vlasnica uspešnog salona za ulepšavanje u prestonici.

Međutim, sada je javno pred kamerama otkrila da joj je bivši cimer Marko Janjušević Janjuš muvao, i to samo šest dana nakon što je njegov rođeni brat Mihailo oduzeo sebi život vešanjem.

– Sad ću iskreno da ti kažem, Janjuš mi je poslao poruku nakon šest dana od smrti njegovog brata. Nažlaost, to je stvarno katastrofa šta mu se desilo, velika nesreća… Jako mi je žao zbog toga. Ja sam mu poslala poruku kada sam čula za tu vest, izjavila mu saučešće, rekla mu da mi je jako žao, a on me je pitao da li želim otići sa njim na piće, na večeru – otkrila je Iva.

Iva je sada priznala zašto je ipak odlučila da odbije Janjuša i ne ode sa njim na večeru:

– Nemamo mi teme za razgovor, nemamo ni isto društvo, morbidno mi je bilo da me zove na večeru nekoliko dana, nakon što je njegov brat izvršio samoubistvo. Što je najgore, da sam izašla na večeru, verovatno bih istu ja morala i da platim – priznala je Iva za medije.

Srbija danas/Republika/

