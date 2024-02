Guši se u SUZAMA: Janjuš se raspao na komade zbog POKOJNOG brata – ova scena će mu ostati UREZANA u sjećanju

Darko Tanasijević je noćas ušao na imanje kako bi sa zadrugarima pretresao najaktuelnije teme u Beloj kući. Jedan od njegovih sagovornika je bio Marko Janjušević Janjuš.

Janjuš se prisetio kako je izgledao njegov odnos sa pokojnom bratom Mihajlom Janjuševićem, a onda je zaplakao i rasuo se na komade.

– Da mi neko da milion evra, ne bih dao Vesnu. Sada smo u pabu je testirali kada neko krene na nas kako reaguje, direktno skače na njega – rekao je Janjuš.

– Kakva je situacija ovih dana? – pitao je Darko.

– Juče sam bio malo bezveze, tj. malo više. Pa jesam okej, otkud znam, tako mi naiđe, malo mi bude loše. Sutra će mi biti katastrofa dan, u životu imaš najsrećniji datum, a u nekom trenutku se pojavi taj najgori dan, 25. u mesecu. To je ne dao Bog nikome… Imao bih i lepe i tužne fotografije, to je fotografija koju sam postavio kada se to desilo, nas trojica kada smo bili mali i odmah mi je pala na pamet. Kada si pitao Anđelu: “Kada bi mogla da vrati vreme?”, sve slike ti prođu kroz glavu. Ja bih na primer vratio kada smo ga učili da priča, sećam se scene, sedeo je u dubku i učili smo ga da priča: “Tata i mama” – rekao je Janjuš.

– Poručio si i sinoć roditeljima i porodici da čak i kada vide da ti nije dobro ili da si klonuo duhom, poručio si im da ne brinu dodatno za tebe – pitao je Darko.

– Ne mogu ja uvek biti dobro. Naiđe ti čoveče, svaki put kada sam nervozan, nervozan sam jer razmišljam o tome. Kada god smo Aneli i ja zajedno, skrene mi misli, bude mi bolje – rekao je Janjuš, piše srbija danas.

