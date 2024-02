“ObezbJeđenje ga ŠAMARALO” – Janjuš pravio haos, pa odlučili da ga IZBACE: Aneli zbog dešavanja ostala u ŠOKU

Tokom sinoćnje emisije “Pitanja novinara”, Marko Janjušević Janjuš sukobio se sa bivšom devojkom, Majom Marinković. Njih dvoje su razmenili uvrede, psovke i optužbe, a u sve se umešala i Aneli Ahmić.

– To je klasična laž, ne zna više šta da mi kaže, pa će za ovo biti tužen! Neka podnese Taki za svakog učesnika tužbu koji bude izgovarao tu gnusnu laž. Ja verujem da to ništa njima nije strano, jer smo čuli od Alibabe da voli da orgija…Verujem da taj blokator reaguje da bi mogla da se ponaša. Ja se uopšte ne šalim, a oni će morati na sudu to da dokazuju. Ja sam pričala o njoj sve ono što sam čula iz usta njenog bivšeg muža – započela je Maja. To je klasična ženska ljubomora, sve bi one malo htele, kao ja, kao ja, kao ja… Ja sam sve sama zaradila. Ja nikada nisam imala muškarce da me finansiraju, to su robinje, one moraju da rade stvari koje im oni kažu. Obezbeđenje ga šamara po splavovima u Beogradu, jer nema para da plati račun. Uzima od žene 300 evra da bi imao da kocka. Životi su im jako slični, poročni – rekla je Maja.

– Mene niko nikada u životu nije udario, nikada se nije desilo. Znate kako Janjuš ulazi na splav i izlazi?! Kao gospodin – rekao je Janjuš.Uzima pare na kamatu jer nema dinara da bi kockao. Potvrdio je da su ga zatvarali u podrume u Krnjači jer nije mogao da vrati dugove kockarske. Ja sam mu ostavljala novac da bi mogao, koliko toliko, da se iščupa – rekla je Marinkovićeva.

– Krenuću ovako…To je osoba koja je najljubomornija i najsujetnija na nas dvoje. Dokazao sam kada može da me intresuje i kada ne može, ali je to sujeta od kako smo se moja buduća žena i ja pomirili. Udara na najgore. Ja kada bih njoj sada rekao nešto što znam iz spoljnog sveta, njoj ne bi bilo dobro. Ali ja nisam taj tip. Ona danas govori da glumim žrtvu, zna se na šta aludira. Car je ovde rekao da je dobio od nje neku polnu bolest – rekao je Janjuš.Zbog Majinih tvrdnji Aneli je sedela i ostala je šokirana.

– Tako je, da, plaćali su te – rekla je Maja.

– Kako?! Gde su ti dokazi?! – rekla je Aneli.

– Živi kod tašte i žene, u njihovoj kuću, pošto klošar prokocka sve pare, nema da kupi ni garsonjeru – rekla je Maja.

