“Previše MRAČNIH TAJNI ISPLIVALO nakon eksplicitnog videa” / U priču umiješana POLICIJA i OVAJ MUŠKARAC?

Tokom emsije u Eliti, Aneli Ahmić je saznala za eksplicitni snimak njenog bivšeg, Asmina Durdžića.

Čini se da je ovaj momenat samo “vrh ledenog brega”, a da se tu kriju vrlo ozbiljne i kompromitujuće stvari.

– Auu… ja mislila da je kraj, kad ono međutim – počela je jedna objava, nakon čega je usledio printskrin storija.

– Ova budalaština o eksplicitnom klipu mi je bljak. Puno interesantnija je stvar ko je Denis Stojinić? Zašto je Aneli polupala lokal? Zašto je tada došlo do hapšenja najbliže osobe? Previše bitnijih mračnih tajni ugledaše dan od odnosa. Uskoro crno na belo – stoji u objavi.

“Hoćemo još, hoćemo još”, “Nemoj, molim te”, “Dok Groficu ne vidim golu, ne odustajem”, “E to bi bio stvarno horor”, “Horor smo videli u grofičinoj palati”, “O tome ti i pričam… zamisli… ne, ne, ne zamišljaj ništa”, “Ne usuđujem se na to”, “Samo jako! Dosta je, štitite budale dok oni pljuju, ali najjača mi izjava kazna zatvora za Asmina 5 godina najviše jer je “neko” pustio snimak, što tužis ako nisi ti na njemu? Kleveta nije krivični postupak? Joj, joj, kako si glupa Sita, umesto da štitiš svoju decu, i ne baviš se lažima i manipulacijama! Ti si željna medija, i popularnosti! Da mi Bog otac… ušla u Zadrugu i laje i pljuje bivišeg dečka, ne muža… deca su najvažnija stvar, bar bi trebala biti. A ti laješ, pretiš, nema šta ne radiš, a znaš da si na uslovnoj ti! Žalosno”, “Svašta ću da pročitam, zar je to moguće da jedna moralna majka to uradi, “Koga briga šta je radila pre Asmina, on ju je takvu prihvatio – najgoru, dobio je najbolju. Sad je prevari i ona ne valja, ološ ljudski, neće ni Stanija bolje proći”, “Ovaj majmun sam sebe kanali i svoje dete sa time. To moraš biti glup”, “Slažem se. A moralno li je da jedna majka (poštena javna dama) da ima odnose na televiziji za pare i tim parama da hrani ćerku? Da li je to normalno” – nizali su se komentari na mreži.

Srbija Danas/društvene mreže

