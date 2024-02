Asmin doživio SAOBRAĆAJNU NESREĆU – Stanija nakon saznanja VAN SEBE: “Auto je smrskao…”

Stanija Dobrojević, bivša učesnica rijalitija “Zadruga”, nedavno je za javnost podijelila događaj koji je bio presudan da ponovo stupi u kontakt sa Asminom Durdžićem.

Stanija je nakon što je poslednji put blokirala Asmina, saznala da je on imao saobraćajnu nesreću, zbog čega su kasnije i ponovo uspostavili komunikaciju.

– I onda je on mene i dalje lagao, bio je haos. Stalno blokiraš, odblokiraš, taman smo se odblokirali, išlo je ka boljoj komunikaciji, onda poslednji blok, kad je bio, tad je doživeo saobraćajku, auto je smrskao… Ljudi ni ne znaju za neke haose, ali on se borio sve vreme. Stvari koje sam ja njemu izgovarala, stvarno ću morati da mu se izvinim, nisam znala kome šta da verujem – ispričala je Stanija u Ekskluzivno.

Podsetimo, Asmin Durdžić došao je u žižu interesovanja nakon što je njegova bivša izabranica Aneli Ahmić ušla u rijaliti ,,Elitu ” i uplovila u vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Asmin je želeo da se pomirimo pre nego što sam došla ovde. Đedoviću, ja sam se probudila jedno jutro, a veče pre toga ga blokirala. 150 propuštenih poziva sa nepoznatog broja sam imala – rekla je ona, pa nastavila:

– Izašla sam jedno veče u Dubrovniku, dok smo bili zajedno, a onda smo se zbog toga posvađali i prijavio me je policiji. Rekao im je da nisam kod kuće i da me pronađu. Bila je neka žurka na plaži, a rekao im je da dođu na plažu i da sam ostavila dete kod kuće sa majkom. Posle toga je povukao to, rekao je da je rekao sve u afektu – kazala je Aneli, piše Srbija Danas.

