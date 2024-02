“Od Asmina će da me čuva POLICIJA” – Sita Ahmić strahuje od Durdžića, dobila PRIJETEĆE POZIVE?

Sestra aktuelne učesnice “Elite” Aneli Ahmić, Sita Ahmić žalila se drugarici da je Asmin Durdžić zvao i uznemiravao preko telefona, te i da je spremna da zove policiju ako se to dogodi ponovo.

Ona tvrdi da je i ranije bilo poziva sa spornog broja, ali da se nije javljala, s obzirom na to da to nikad ne radi kad su u pitanju brojevi koje nema u imeniku.

– Asmin je zvao Situ i pretio sa nepoznatog broja, poziv je trajao maltene jedan minut, ko zna šta je sve ispričao kad je Sita rekla drugarici da će od njega da je štiti policija ubuduće. Rekla je: “Od Asmina će da me čuva policija ako nastavi da zove i da provocira! Kad se primiri nema problema, a onda odjednom krene da pravi haos”. On je pominjao dete, navodno pretio da Sita više ne sme da ga uzme usta, ali je bio kratak da ga ne bi nekako snimila i to sve objavila – priča izvor za domaći medij.

Podsetimo, Asmin Durdžić, bivši partner Aneli Ahmić, naveo je nedavno putem storija na društvenoj mreži Instagram da je njena rođena sestra Sita Ahmić optužena od strane supruga za psihičko i fizičko nasilje. Durdžić je naveo da će i sam podneti tužbu protiv bivše svastike.

Sita se oglasila za domaće medije nakon Asminovih optužbi.

– Ne dajem nikakve izjave. Nemam volju da to radim, isključila sam se iz rijalitija na neko vreme da se odmorim. On može da radi šta hoće. Ko god misli da ima za šta da me tuži neka me tuži – rekla je ona za Informer tom prilikom.

