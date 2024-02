Ovo su najveće misterije ubistva Jelene Marjanović

Marjanović je prethodno bio osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene, ali je ta presuda oborena zbog čega je ponovo otvoreno pitanje o tri važna detalja zločina koja do sada nisu rasvijetljena.

Slučaj ubistva pjevačice Jelene Marjanović bio je jedan od medijski najpropraćenijih zločina u novijoj srpskoj istoriji. O tom slučaju iz 2016. pisalo se više nego o svim ostalim zločinima, uključujući i ubistvo premijera Zorana Đinđića, načelnika MUP Srbije Boška Buhe, svim zločinima “zemunskog” i klana Veljka Belivuka zajedno.

Oglašavali su se čak i najviši autoriteti zemlje, pa i sadašnji predsjednik Srbije, a tadašnji prvi potpredsjednik Vlade Aleksandar Vučić, koji je najavio brzo hapšenje osumnjičenih i razrješenje cijelog slučaja.

Na kraju je optužnica i podignuta i to protiv supruga ubijene žene, Zorana Marjanovića, ali tek pošto je nekoliko puta vraćana na dopunu.

Marjanović je duže vrijeme bio u pritvoru, ali je ipak izricanje presude dočekao na slobodi, jer mu je poslije 14 mjeseci, koliko je proveo u istrazi, pritvor ukinut.

Presudom Višeg suda u Beogradu Marjanović je 22. jula 2022. proglašen krivim za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. na nasipu u beogradskom prigradskom naselju Crvenka, kraj Dunava. Ni samo izricanje presude nije proteklo glatko, jer su dvojica advokata koja su branila Marjanovića u ovom postupku burno reagovali na osuđujuću presudu i u znak protesta izašli iz sudnice.

Iako se tužilaštvo trudilo da poveže sve dokaze u jednu čvrstu priču, a bilo je dosta dokaza koji su bacali sumnju na postupke Zorana Marjanovića i članove njegove porodice, u pitanju su bile zapravo više indicije, a bez odgovora su ostala tri ključna pitanja: motiv, oružje i pomagač ili više njih. Bez ta tri ključna dokaza teško da je moguće nekome odrezati kaznu od 40 godina zatvora, piše Nova.

Ni u jednom trenutku postupka tužilaštvo nije razjasnilo koji je motiv brutalnog zločina i šta je to moglo da navede Zorana Marjanovića da ubije svoju suprugu. Njen nestanak je baš on prijavio 2. aprila 2016. godine, on je organizovao prvu potragu, uz pomoć prijatelja koji su uzduž i popreko prešli nasip na kojem je Jelena Marjanović posljednji put viđena i tom prilikom pregazili nekoliko puta lice mjesta, kontaminirali ga i ostavili veliki broj bioloških tragova.

Tijelo žrtve pronađeno je dan kasnije, u obližnjem kanalu, a obdukcioni nalaz je pokazao da je ubijena udarcima u glavu. Prema nalazu vještaka ona je ubijena već poslije nekoliko udaraca, a ubica je i poslije toga nastavio da je besomučno udara, a potom je tijelo sakrio u kanal.

Tužilaštvo nije ni pokušalo da objasni zašto je optuženi Marjanović počinio tako strašan zločin, šta ga je nagnalo da sa takvim bijesom ubije suprugu.

Obukcijom je utvrđeno kako je Jelena Marjanović ubijena, ali nikada nije pronađeno oružje kojim je taj zločin počinjen. U medijima se pojavilo nekoliko oprečnih informacija, od toga da je u pitanju čekić do toga da je ubica koristio kamen, ali konkretno oružje nikada nije pronađeno.

Policajci su čak isušili i dio kanala gdje je pronađeno tijelo nesrećne žene, ali nikakvo oružje nije pronađeno.

Iako je tokom suđenja tužilaštvo kao jedan od dokaza izvelo i sumnjivo gašenje mobilnih telefona članova porodice Marjanović kritičnog dana, nigdje u optužnici nije pomenut eventualni saučesnik, bilo prilikom ubistva ili u njegovom planiranju ili uklanjanju tragova.

Tokom istrage, koja se, čini se, više vodila u medijima nego u policiji, u javnosti su plasirane mnoge teorije, pominjano je da je cijela kuća porodice Marjanović neposredno poslije 2. aprila 2016. godine očišćena varikinom i drugim hemijskim sredstvima, ali se to tokom suđenja nigdje nije pominjalo.

U međuvremenu su preminuli Zoranovi roditelji, koji su pominjani i tokom suđenja, ali ne u kontekstu samog zločina već da bi se objasnili odnosi u toj porodici u mjesecima koji su prethodili zločinu.

Odbrana Zorana Marjanovića predložila je da se u ponovljenom postupku sasluša Jelenina i Zoranova ćerka, a advokati su zatražili da se uradi nova rekonstrukcija događaja, da se dostave izvještaji navodnog prisluškivanja osoba koje su kobne večeri bili na nasipu, kao i članova porodice Zorana Marjanovića, pišu nezavisne.

