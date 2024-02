Gdje su MODRICE od Asmina? Aneli optužila Durdžića da je TUKAO, pa uhvaćena u LAŽI – Isplivao ključni dokaz?

Prije nekoliko dana na društvenim mrežama sa Anelinog oficijalnog profila isplivala je fotografija Ahmićeve sa modricom na oku, uz optužbu da joj je to učinio bivši partner Asmin Durdžić.

Aneli je o tome juče prvi put progovorila. Tvrdila je da nije znala šta je snašlo, da ju je mnogo bolela glava, ali da slučaj nije želela da prijavi policiji. Zadrugari su bili šokirani onime što su čuli.

– Ne mogu da pričam o tome, nisam mogla da ga prijavim policiji. Krenuli smo na sahranu mog oca, to je bilo u putu. Veći udarac u životu nisam dobila. Stajali smo na pumpu , hteli smo hitnu pomoć da zovemo, glava mi se raspadala na komade od udarca. Nikad u životu tu bol nisam osetila, mislila sam da ću umreti, da će me strefiti nešto. Bilo mi je važno da se snađem, da popijem tabletu. Vozili smo se, Nora je bila pozadi, stavila sam naočare da me brat ne vidi da ne napravi na sahrani haos. Mami sam ispričala. Ja ga nisam prijavila policiji – rekla je Aneli.

Međutim, nakon fotografije koja je osvanula na društvenoj mreži Instgram, ova priča dobija sasvim novi tok. Naime, grupa koja se bavi rijalitijem i bitisanjem učesnika objavila je sliku Ahmićeve sa društvene mreže Tiktok, koja je usnimljena nakon sahrane njenog oca, na kojoj Aneli nema ništa na oku.

– Gdje su modrice par dana poslije? – napisano je uz fotografiju.

I dok mnogi pretpostavljaju da je starleta to mogla da pokrije šminkom, drugi tvrde da nije prvi put Ahmićevoj da degradira oca svog djeteta, te da je ovo još jedan u nizu postupaka koji navlači gnev bez potrebe na Durdžića.

Asmin se povodom ovoga još uvijek nije oglašavao putem svog profila na društvenoj mreži Instagram.

