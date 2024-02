ZAIGRAO SE: Janjuš unio informaciju iz SPOLJNOG SVIJETA, da li će ga ova greška skupo koštati?

Učesnik “Elite”, Marko Janjušević Janjuš, zbog tragičnog gubitka najmlađeg brata Mihajla nerijetko mora da izađe iz rijalitija kako bi završio sve obaveze koje ga očekuju u izvjesnom periodu.

Međutim, iako je u početku dobijao podršku od gotovo svih učesnika, dosta toga se promijenilo od njegovog pomirenja s Aneli Ahmić.

Izostala je i potpora Uroša Stanića koji je napao Aneli i Janjuša da su ga smao iskoristili.

– Svi znaju da sam ja četiri mjeseca bio iz njih, da sam podržavao njihovu ljubav, da sam učestvovao u početku njihove ljubavi. Sve je to prestalo kada mi je Aneli okrenula leđa i kad me svaki dan sve više vrijeđa i omalovažava. Ne znam šta da mislim, Janjuš nju voli, totalno me razočarala, upitno je sve što se nje tiče. Mislim da je dobra glumica i težak folirant, meni ovde govore da plačem bez suza, a gde su njoj suze. Ona plače za većim markama i zato što je omražena u narodu – kazao je Uroš.

– Ma ti znaš ko je omražen u narodu – rekao je Janjuš.

– Ja ne znam, nisam bio u spoljnom svijetu – odgovorio je Uroš.

– Ja znam u spoljnom svijetu šta si ti – rekao je Janjuš besno.

Srbija Danas

