“TAJ MONSTRUM pokušat će…” Janjuš saznao šta je Asmin radio Aneli, pa progovorio o njihovom POMIRENJU

U toku emisije “Pitanja gledalaca” Milan Milošević postavio je interesantno pitanje.

– Da li si siguran u Aneli i da li misliš da će Asmin pokušati da je vrati napolju? – glasilo je pitanje.

– Mislim da će pokušati da je vrati, ali da ona neće želeti da pristane na to. Ne znam šta mora da se desi da se ona njemu vrati. Verujem da nema nikakve emocije prema tom čoveku i da nas dvoje ne budemo zajedno, smatram da mu se ne bi vratila – odgovorio je Janjuš.

– Asmin, teleća glavica će se raspitivati za njega. Za Aneli mislim da je folirant i da nema ni približno jake emocije kao što ih ima Janjuš. Ona je mene pitala s kim je Asmin bio u kolima dok je pričao sa mnom. Zašto je to pitala, ako je on ne zanima? Pitala je da li je bio tad sa Stanijom, dok smo pričali – kazala je Miljana.

– Janjuš je siguran u Aneli i Asmin će pokušati da je vrati – kazao je Ivan Marinković.

– Ja više sumnjam u nekog drugog više nego kada je on u pitanju – kazao je Janjuš.

– Mene Asmin ovde ne iznenađuje. On se ludo sad zabavlja, on nije normalan. Da sam Aneli, ja se ne bih iznenadila jer je on krenuo da se oglašava i da je spominje. On je jedva čekao da se to desi – istakla je Milena.

– Verujem u ljubav Aneli i Janjuša. Aneli bi stvarno bila otirač kada bi se vratila nakon svega Asminu. Ona je rekla da je on nju tukao tokom trudnoće – istakao je Lakić.

– Aneli, ja sam vidio neke slike gdje se vide i masnice. Šta se desilo prije sahrane tvog oca? – upitao je voditelj.

– Stavila sam naočare prije sahrane svog oca. Nisam željela da moj brat vidi masnicu – kazala je Aneli.

– Kako da ne pričaš? Ti si to dopuštala, a taj monstum piše sve i svašta sad o tebi – istakao je Janjuš.

– Imam dijete sa njim. Mislite da je to tako lako da govorim? – kazala je Aneli.

Srbija Danas/Pink.rs/Prenela S.S.

