“Glava mi se raspadala na komade od UDARCA” – Aneli ispričala MONSTRUOZNE detalje – optužila Asmina da je TUKAO

Ona je optužila bivšeg partnera Asmina Durdžića da je bio nasilan prema njoj i da ju je udario kada su išli na sahranu njenog oca, piše srbija danas.

Aneli tvrdi da nije znala šta je snašlo, da ju je mnogo bolela glava, ali da slučaj nije želela da prijavi policiji. Zadrugari su bili šokirani onime što su čuli.

– Što nisi prišao Aneli kada je plakala u pabu – glasilo je pitanje.

– Meni ovo nije rijaliti, i ja ovo nisam znao – kaže Janjuš.

– Ne mogu da pričam o tome, nisam mogla da ga prijavim policiji. Krenuli smo na sahranu mog oca, to je bilo u putu. Veći udarac u životu nisam dobila. Stajali smo na pumpu , hteli smo hitnu pomoć da zovemo, glava mi se raspadala na komade od udarca. Nikad u životu tu bol nisam osetila, mislila sam da ću umreti, da će me strefiti nešto. Bilo mi je važno da se snađem, da popijem tabletu. Vozili smo se, Nora je bila pozadi, stavila sam naočare da me brat ne vidi da ne napravi na sahrani haos. Mami sam ispričala. Ja ga nisam prijavila policiji – kaže Aneli.

– Ja sam u šoku, ne znam šta da kažem. Kakav monstrum moraš da budeš na dan sahrane to da uradiš. Čovek se prevrće u grobu, plašim se kad izađe za nju – kaže Miljana.

– Kad se desila strašna stvar u Bosni, ima veze sa tim, ja sam tada išla u policiju. Išla sam prijaviti, sa svim dokazima, i rekli su mi da ne mogu ništa jer je on iz Linca i da mora tamo da idem – kaže Aneli.

– Ja ne mogu da učestvujem u rijalitiju – kaže Janjuš.

– Svaka žena treba da odreaguje, ida se piše peticija, i da tražiš zabranu prilaska – kaže Žana.

– Nije to tako lako – kaže Aneli.

