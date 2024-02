IZBACILI GA iz “Elite”, pa razvezao jezik: Ivan Marinković na udaru – isplivala istina o dugu

Reper Dušan Tomić Šan je odlukom gledalaca napustio rijaliti “Elita” u nedelju, pa za vođu postavio svog druga Pabla Milevskog, a onda se aktivirao na društvenim mrežama.

Odmah je udario žestoko na aktuelnog rijaliti učesnika i bivšeg cimera Ivana Marinkovića, u kog se, kako kaže, razočarao.

– Ova gnjida od čoveka, kojoj sam izlazio u susret, od njegovog ulaska u “Elitu”… Lažov koji obrće stvari na svoju vodenicu. Prije pet dana smo se posvađali jer je iznosio laži o meni, par puta i iz tog razloga sam mu odgovarao na prozivke. Uvijek uvrijedi čovjeka i poslije kaže: “Šalim se”. Inače, 1000 dinara koje mu dođem su pare za kazino i koje bih, naravno, vratio da sam ostao – rekao je o dugu, pa dodao:

– A sad je dobio k**ac i mnogo mi je drago. Drugih drugova nema, čovjek laže kao pas – poručio je Šan putem storija na društvenoj mreži Instagram.

Podsjetimo, Ivan sve češće ratuje sa Žanom Đorđević, koja ga je javno urnisala.

– Dokle smo mi došli kad meni jedan Ivan Marinković priča da sam pod gasom! On je poslednja osoba koja to može da mi kaže, s obzirom na to da se nije treznio i da je bio na odvikavanju od alkohola. Nerealno mi je da je do toga došlo. Treba da se pokrije ušima i da ćuti – rekla je Žana tako da Ivan sve čuje, pa joj se direktno obratio:

– Ti ženo nemaš pravo da bilo šta kažeš. O svojim pijanstvima sam ja pričao javno, to ništa nije novo i nema potrebe da podsećaš na nešto što ljudi znaju. Gledaj ti svoja posla, to što se pozivaš na moja ranija djela nema potrebe za time sada. Sada si ti glavna tema, a za Ivana Marinkovića ne brini. Svi znaju šta sam ja radio, kod mene je sve transparentno – rekao joj je, piše Srbija Danas.

