Janjuš U PANICI ZBOG Asmina Durdžića, Aneli sve otkrila “Vjerujem da se boji, svjestan je…”

U Prijepolju je juče obilježeno 40 dana od tragičnog samoubistva Mihaila Janjuševića, najmlađeg brata učesnika rijaliti šou-programa “Elita”, Marka Janjuševića Janjuša.

Janjuš se juče vratio u “Elitu” nakon celodnevnog boravka uz porodicu, nakon čega je učestvovao u emisiji “Pitanja novinara”, gde je izneo stravične detalje o onome što je preživeo na pomenu, kada je saznao kako ga negativno gledaoci rijalitija komentarišu zbog veze sa starletom Aneli Ahmić.

Nakon njegovog izlaganja, uključila se i Aneli, koja je prokomentarisala bivšeg izabranika, Asmina Durdžića, pa otkrila da veruje da se Janjuš pomalo i plaši Asmina, zbog reputacije koju ima napolju.

– Ne. Mogu 100% reći da nema ništa da kaže. Jedino što je imao, ja sam to već sama rekla. On jedino može da slaže. Za sve što kaže, neka priloži dokaz. On mene ne može da ugrozi, već može samo da pokuša. Trenutno to radi sad preko Janjuša – kazala je Aneli.

– Koliko ti je važno to što Janjuš ima potpuno poverenje u tebe? – upitao je novinar.

– Naravno da mi znači. Težak je sve ovo pritisak za njega, verujem da se on boji, ali da je svestan svega – odgovorila je Aneli.

Podsetimo, Asmin se svakodnevno oglašava putem društvenih mreža, gde komentariše Janjuša i Aneli, a sve zanima kako će izgledati njihov susret, nakon završetka “Elite”.

Takođe, starleta i bivša učesnica rijalitija Stanija Dobrojević i bivši partner Aneli Ahmić, Asmin Durdžić, glavna su tema u javnosti zbog raznih afera. Staniji je nedavno i zdravlje bilo ugroženo zbgo stresa koji je proživljavala napolju, te je odlučila da se povuče u medijsku ilegalu na neko vrijeme, piše Srbija Danas.

Facebook komentari