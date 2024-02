Maja otkrila DETALJE Janjuševog susreta sa porodicom – Duboko POTRESENA zbog Mihajlovog pomena

Učesnica “Elite” Maja Marinković razmišlja sve vrijeme kako je njenom bivšem dečku Marku Janjuševiću Janjušu, koji je otišao na pomen bratu Mihailu Janjuševiću u Prijepolju.

Ona se povjerila cimerima u dvorištu Bijele kuće, pa je rekla da nikome ne bi poželjela da osjeti takvu bol, zbog sudbine kakvu je doživio Janjuš.

– Meni je mnogo žao Janjuša! Teško mu je da podnese sve ovo. On više ni nema onaj svoj humor otkako mu je preminuo brat. Ko zna šta je njemu u glavi sad pred pomen. Nikome ne bih poželjela tako nešto. Mislim, on se drži dobro, rijaliti mu je dosta skrenuo misli, ali to nije dovoljno – pričala je Marinkovićka, pa je potom dodala:

– Teško će da mu bude kad vidi majku i ostale. Ima on još jednog brata, samo se nadam da će sve to da izdrži i da će biti na nogama.

Marko je već u rijalitiju počeo psihički da se priprema za sve što ga čeka.

– Već je došao na red da se održi pomen mom bratu. Ne znam šta da mislim, samo znam da mi je knedla u grlu jer razmišljam o svemu tome. Nije lako. Opet mi se sve vraća, nervozan sam i sad mi je jasno koliko mi je ovo sve svježe.Bol za bratom nikad neće da prođe, to je istina. Mogu da zamislim i kako će mojima da bude na pomenu. Majci pogotovo – govorio je u suzama juče Janjušević, piše Srbija Danas.

