ŽIKA TODOROVIĆ PROGOVORIO O SMRTI SINA: Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga

Tragedija se dogodila 21. decembra 2017. godine u porodičnom domu dramskog umjetnika i njegove supruge Ane, a mediji su tada izvještavali da je maleni Dejan umro od sindroma iznenadne smrti (SIDS).

O neizdrživom bolu koji niti jedan roditelj ne bi trebalo da osjeti Žika je za javnost progovorio tek prije koju godinu.

U potresnom intervjuu u emisiji “Una, due, tre” na Una televiziji prisjetio se dana koji mu je iz korijena promijenio život.

– Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kad je došla hitna pomoć uradili su sve, ali doktorka je rekla da je prekasno – počeo je priču Srđan pa nastavio:

– Slučajna iznenadna dječija smrt! To se zove kad dijete umre u snu i obično se dešava djeci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod ‘SIDS’. To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dijete umrlo od SIDS-a. ‘SIDS’ – neobjašnjivo, zašto? Ili na srpskom ‘Slučajna dječija iznenadna smrt – pojasnio je Žika pa se prekrstio.

-Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Još uvijek nisam stao na noge.

Za sam kraj sa suzom u oku odgovorio je na pitanje da li ga je Dejan ikada nazvao “tata”.

– Da! Taman je postao dječak, dječak – izjavio je Todorović s kojim se čitava javnost saosjeća, piše Espreso.

