“Idem na POMEN BRATU” / Janjuš se slomio i sa knedlom u grlu jedva izgovorio: “Sve mi se vraća, kako će moja majka…”

Marko Janjušević Janjuš je doživeo porodičnu tragediju kada je njegov brat Mihajlo Janjušević izvršio samoubistvo. U petak će biti 40 dana od Mihajlove tragične smrti i Janjuš će izaći iz rijalitija kako bi otišao na bratov pomen u Prijepolju.

Janjuš sa ovim gubitkom nikada neće moći da se pomiri. On često u razgovoru sa zadrugarima priča o svom bratu. Janjuš strahuje kako će njegova majka podneti ovaj pomen.

– Već je došao na red da se održi pomen mom bratu, ići ću… Ne znam šta da mislim, samo znam da mi je knedla u grlu jer razmišljam o svemu tome – govorio je Janjuš.

– Nije lako. Opet mi se sve vraća, nervozan sam i sad mi je jasno koliko mi je ovo sve sveže. Bol za bratom nikad neće da prođe, to je istina. Mogu da zamislim i kako će mojima da bude na pomenu. Majci pogotovo – dodao je on u rijalitiju.

Janjuš je jednom prilikom ispričao u kakvim je odnosima bio sa pokojnim bratom.

– Ja se sa mojim Mihailom nikad nisam posvađao, sa ovim srednjim i ako smo istina generacija dosta više smo se svađali, Mihailu nikad ružnu reč nisam rekao i to mi sad sve prolazi kroz glavu, tu nema pravila. Šta sam sve u životu radio i gde sam bitisao, nikad nisam bio u teškim problemima, mene su se uvek plašili, brinuli se za mene, ali za njega se niko nije brinuo, nije bio taj tip. Ali eto nikad ne znaš ko je u kakvim problemima i šta je kome u mislima – govorio je Janjuš nedavno.

– Treba do leta da mu napravimo spomenik, muke su to, neko sa normalnom platom to sve ne bi mogao da isfinansira. Ne planiram da više ulazim u rijaliti, ćerka mi je velika već i stvarno moram malo više vremena da provodim sa njom – dodao je tada, piše Srbija Danas.

