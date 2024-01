Janjuš zabio nož u leđa Urošu, IZDAJA kakva se ne pamti – zadrugar očajan: “Ja ovo nisam zaslužio”

Darko Tanasijević je noćas u Šiša baru razgovarao sa zadrugarima o aktuelnim temama u Bijeloj kući. Jedan od njegovih sagovornika je bio Uroš Stanić.

Uroš je primijetio da se Marko Janjušević Janjuš distancirao od njega otkad je u vezi sa Aneli Ahmić i njega je to baš pogodilo. Uroš se trudi da “spusti loptu” sa Aneli zbog Janjuša, ali njhova veza utiče na ovo prijateljstvo.

– Kako si? – upitao je Darko.

– Jako sam loše, Darko. Trudio sam se da spustim loptu sa Aneli, jer mi Janjuš znači, ali je očigledno da je ona uticala na njega. Dok ona nije započela vezu sa njim, naš odnos je bio fantastičan. Ćaskali smo i pričali. Kad su se pomirili, dva dana mi se nije obratio, mislio sam da je to trenutno, da je se uželio, pa da treba da mu dam malo vremena, ali se to odužilo. Ja ovo nisam zaslužio. Nikada ga nisam izdao, dok je ona radila šta je radila, dok on nije bio ovde – kazao je Uroš.

– Rekao si više puta da se osećaš kao krpa? – upitao je Darko.

– Da. Osjećam se kao da sam odbačen. Dao sam celog sebe. Aneli je prema meni ipala jako loša. Ona mene ne podnosi, mrzi me. Ne znam zbog čega me ne podnosi. Njeni najbliži su me pozdravljali – istakao je Uroš.

– Da li misliš da im je zasmetalo jer se družiš sa Jovanom i Majom? – upitao je Darko.

– Sa Jovanom se ne družim. Što se tiče Maje, Aneline biše najbolje drugarice, ja sa njom nema prijateljski odnos. Zamerio sam Maji kad je provocirala Janjuša. Ja sam s njom spustio loptu, nema potrebe da se svađamo više – kazao je Uroš.

– Kako komentarišeš Mionu i Ša? – upitao je Darko.

– Oni se svađaju oko sitnica. Svađaju se zbog Šakire, npr. Mislim da oni prave probleme prikrivaju, a zbog gluposti se svađaju. Mislim da njemu nedostaje se*s. To je njima glavni problem. Kada bi vodili ljubav, mislim da bi mnoge stvari bile njma normalnije, a to im fali – istakao je Uroš.

– Kako komentarišeš Milenu i Samira? – upitao je Darko.

– Voleo bih da ja imam nekog kao što Samir voli Milenu. Možda malo preteruje, ali ima pravo da se bori za svoju ljubav – istakao je Uroš.

– Kako gledaš na Munjin postupak prema Aniti? – upitao je Darko.

– On je klasičan spletkaroš. Čim je on mogao Matoroj da izjavi onakvu laž, to je pokazatelj da je on loš čovek. Ne dopada mi se kao osoba, jako je loša osoba, samožim je. Šalta se na Maju, dobio je korpu od Aneli, pa sad traži gde može da prođe i ima priču – kazao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari