“UNIŠTIO GA Beograd, slomio ga je ovaj život…” Janjuš slomljen zbog BRATA, povjerio najdublje želje

Bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš krajem decembra ostao je bez najmlađeg brata Mihajla, koji je sebi oduzeo život. Marko je zbog toga skoro mesec dana bio van “Elite”.

Sa svojom sadašnjom partnerkom Aneli Ahmić, sa kojom je započeo vezu pred kamerama, otvorio je ponovo Pandorinu kutiju svojih osjećanja povodom odlaska njegovog brata.

Naime, Janjuš je iznio detalje Mihajlove smrti i tom prilikom priznao da mu brat dolazi u snove.

– Znaš ti kako je lijep bio, meni i dalje ništa nije jasno. Doneću ti njegovu sliku da vidiš kako je bio lep. Ja ne mogu da verujem da je sve to istina. Malo kad sam ovde pa skrenem misli, sa tobom i sa ljudima drugim, ali opet konstantno mi on dolazi u snove – rekao je Janjuš.

Nakon prisjećanja o pokojnom bratu, dotakao se i srednjeg, Borisa.

– Kad bi se bar moj brat Boris oženio, ima 35 godina i imao je curu do skoro. Kad bi on dobio dijete bilo bi lakše dosta. Kad budem izašao srediću mu ceo sprat, i kad bi mogao da dobije dete bilo bi mi lakše. Da se to desi bio bi to jedini lek. Uništio ga je Beograd, slomio ga je skroz, ovaj život i ovaj ritam – bio je iskren košarkaš, piše Srbija Danas.

Facebook komentari