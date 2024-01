“Zaklela mi se u dijete, rekla mi je kroz suze…” – Janjuš progovorio o POMIRENJU sa Aneli – evo zašto joj je OPROSTIO

Marko Janjušević Janjuš je po povratku u “Elitu” priznao zadrugarima da ga je ponašanje Aneli Ahmić razočaralo. Njega je pogodilo što se tokom novogodišnjih porodičnih poseta raspitivala za Alena prema kome je nekada gajila emocije. Nju je zanimalo da li se on razveo i da li je čeka.

Međutim, Janjuša su pre par dana savladale emocije, pa se pomirio sa Aneli. On je noćas tokom emisije “Pretres nedelje” priznao šta oseća prema Ahmićevoj i kako posmatra njihov odnos.

– Ono što se vama desilo, ne može niko da odglumi. Čuo se svaki vaš uzdah, lupanje srca, ni tebi ni njoj nije bilo dobro – rekao je Milan.

– Ja bih krenuo možda malo i s početka. Ja ne glumim ništa, ja tako kako je, možda na svoju štetu ali me ne intresuje. Ja kada sam bio napolju krenulo je od toga da sam se razočarao i tako ušao ovde. Kladio sam se s nekim ljudima da se neću pomiriti sa njom, a znao sam sam u svojoj glavi negde da ćemo se ona i ja pomiriti. Generalno sam govorio da se neću pomiriti sa njom nikako, kada sam ušao, bio sam sluđen i ne znam gde sam udarao… Ko ne podržava moj izbor, ja to ne gledam uopšte, ljudi su bolesni fanatici. Meni je stradao brat, a oni kao: “Ako se ne pomiriš sa Aneli ti ćeš pobediti”, njima je to bitno. Meni je prvo u glavi bilo da su ona i Alen bili u tajnoj šemi, ne bi nikome ni rekli jer su zapravo prijatelji. Ona je došla, sačekala me je posle intervjua, hteo sam još par dana da odmorim. Zaklela mi se u dete da ništa nije imala sa njim, kroz plač mi je to saopštila, dva, tri puta mi se tako obratila. Kada se zakune u svoje dete tako lagano za takvu stvar, stvarno sam joj poverovao. Ja ne mogu da kažem da nisam mislio kako sada pričam, mislio sam da je to tako, napolju sam bio onako razočaran dosta. I eto, prišla mi je, rekla mi je da me voli na taj način da sam popustio i eto, pomirili smo se – rekao je Janjuš.

– I sada ste u vezi? – pitao je Milan.

– Ja sam uvek bio sa njom u vezi, ja nikada nisam bio da nisam bio u vezi sa njom. I kada sam otišao odavde, smatrao sam da sam u vezi… Nju nisam gledao na taj neki drugi način – rekao je Janjuš.

– Kako komentarišeš Majin komentar? – pitao je voditelj.

– Maja kao Maja, ona je u sukobu sa Aneli i verujem da je njeno mišljenje. Ne verujem da joj radi sujeta, nema potrebe, ali mislim da tako misli za nju i misli da ona (Aneli) nema emocije prema meni kakve ja imam prema njoj. Nije Maja ovde, a ni bilo ko, neko ko će poremetiti šta ja mislim – rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku:



NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari