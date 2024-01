Jezive PRIJETNJE PRONAĐENE U TELEFONU Janjuševog brata: Car otkrio šta je prethodilo TRAGIČNOM ČINU

Pobednica “Zadruge 6” Aleksandra Nikolić već je ušla u sedmi mesec trudnoće, a uskoro će roditi ćerku Filipu Caru sa kojim se u međuvremenu rastala.

Car je u svojoj domovini, odakle se redovno oglašava, a sada je prokomentarisao i smrt brata Marka Janjuševića Janjuša – tragično preminulog Mihaila. Ljudi su postali bolesni na internetu, ne razmišljaju ko kako može šta prihvatiti, bolesni su i to se ne može da se iskoreni, ta boleština – rekao je Car pa dodao.Sama pomisao da je dečko sebi možda nešto napravio radi tih komentara na Tviteru i toga što su ga ljudi nešto vređali i pljuvali, bilo šta… Kako ljudi ne razmišljaju da ima mladih ljudi koji ne mogu to prihvatiti. Neke osude i vređanja… Ne znam šta to može biti, kakva im je to satisfakcija u tome da iza lažnog profila pretiš i vređaš nekog? Meni to nikako ne može biti jasno – rekao je Filip.

