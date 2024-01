OVO JE ROĐENI BRAT MILOŠA BIKOVIĆA Zamonašio se kada je imao 22 godine

Miloš je jednom prilikom progovorio o bratu Mihailu, kojim se ponosi isto koliko i on njime.

– Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvek setim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad, u razgovoru poželim da mu protivurečim, ali umesto toga, uvek mu kažem: “Razmisliću o tvojim rečima” – ispričao je Miloš tada za rusko izdanje magazina “Esquire” i otkrio razlog zbog kojeg se stariji brat zamonašio:Objasnio mi je da nikada nije osetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sećam se da mi je brat rekao: “Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol.” On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe – ispričao je iskreno Biković.Mihailo je starešina manastira Jovanja, a glumac je u blizini kupio kuću, što govori koliko je Miloš vezan za njega,piše Blic

Facebook komentari