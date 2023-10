“Zvezdan je jedan VELIKI NASILNIK…” – Ana Ćurčić JAVNO RAZOTKRILA kroz šta je prošla sa Slavnićem

Bivša učesnica rijalitija “Zadruga 6” Ana Ćurčić oglasila se na prenosu uživo putem aplikacije Instagram, gde je otkrila za svoje pratioce istinu o njenom odnosu sa Acom Bulićem, kao i o komentarima i osudama pod kojima se poslednjih dana nalazi, piše srbija danas.

Pre svega, pratiocima je stavila doznanja da nikada nisu bili u boljim odnosima, ali da još nije bilo pomirenja.

O svom bivšem partneru i učesniku rijalitija Zvezdanu Slavniću nije želela puno da razgovara, ali je samo imala potrebu da istakne da je prema njoj bio nasilnik i da ona nije prva žena prema kojoj se tako ponašao.

– Ne zanimaju me rijaliti fanatici. Zvezdan Slavnić je jedan veliki nasilnik i nisam prva žena koju je tukao, to je to. Pitala bih ljude kako bi se snašli na mom mestu? Podignu noge, pa onda – govorila je Ana Ćurčić, pa se nadovezala na kontradiktornosti za koje je optužuju gledaoci još otkako je bila učesnik šeste sezone “Zadruge”.

– Donose mi sud prema rijalitiju, a 99% vas bi ušlo da je na mom mestu – odgovorila je Ana na negativne komentare, piše Srbija danas.

