“JADNICA OSRAMOĆENA I PONIŽENA!” Trudnoj Aleks se ruši kula od karata – prima udare sa svih strana

Maja Marinković, popularna rijaliti zvijezda, gostovala je u emisiji ”Magazin in” autorke i voditeljke Snaje Marinković.

Ona je govorila o muško-ženskim odnosima, svojim vezama i graškama koje je pravila u rijalitiju. Tu je spomenula i svoju rivalku Aleks Nikolić.

Onda je u jednom trenutku, na opasku voditeljke, objasnila i kako je preotela dečka svoje drugarice Aleksandre i tada se umešala u njihovu vezu, tema je o kojoj se već danima opet spekuliše nakon ponovnog ostvarivanja kontakta Maje i Filipa Cara.

– Nisam ja njega preotela… Nikome ništa nisam otela! Ja sam lijepo rekla ”Gospođe vežite kera za drvo”! U 21.vijeku niko ništa ne može da preotme. Kako neko to može? Do tog muškarca ne može niko da dođe, ako on to ne želi – započela je Marinkovićeva.

– Ja sam njima ojačala ljubav i treba da mi budu zehvalni! Oni su posle mene procvetali. Jako bitna stvar je što ja mislim da sam njima otvorila oči. Da sam na njihovom mestu, ja bih svoju sliku uramila u ram! Neko te javno prevario, osramotio i ponizio! Kakva si ti onda jadnica kad možes sve to da oprostiš, opet se vratiš toj osobi. Ja ne odobravam mešanje treće osobe, naravno, ali ako se to desi, a ti pređeš preko svega toga, onda si ti problem – zaključila je Maja, prilično grubo, piše Srbija Danas.

