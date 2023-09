TRUDNA ALEKS STUPILA U KONTAKT SA DEJANOM?! Poslala poruku, moli ga za oproštaj – shvatila svoje greške

Aleksandra Nikolić objavila je da je trudna i da će uskoro na svijet doneti devojčicu. Ona je raskinula veridbu sa Filipom Carem jer joj je bio neveran, a od tog momenta ne prestaju da iznose “prljav veš” iz njihovog odnosa.

Aleks je odmah nakon raskida posetila jedan manastir. Njoj je ova poseta svetom mestu prijala i našla je svoj mir. Svesna je da je učinila mnogo grešaka i duhovnik ju je posavetovao da zatraži oproštaj od svih koje je nekada povredila. Na prvom mestu oprost joj treba od Dejana Dragojevića.

– Aleksandra misli da ne može da bude srećna u životu i da joj se iznova dešavaju loše stvari, jer se teško ogrešila o neke ljude. Oseća grižu savesti i smatra da je karma stiže zbog svega. Svoj mir i sreću pronašla je u manastiru i prija joj kada posećuje sveta mesta – kaže za “Svet” izvor blizak Aleksandri, pa dodaje:

– U ragovoru sa monasima dobila je želju da zatraži iskren oproštaj od svih kojima je na bilo koji način naudila. Kako sam čula, poslala je poruku Dejanu Dragojeviću, vrlo emotivnu, i nada se da on neće to u nekom trenutku zloupotrebiti ili pogrešno shvatiti. Zaista se pokajala zbog bruke i bola koji mu je nanela kada ga je javno prevarila sa Filipom i drago joj je što on ima devojku pored koje je srećan, jer je to i zaslužio – dodaje izvor, pa nastavlja:

– Zna se da je Dejan primio islam i baš to što i on traži Boga i želi da živi ispravno, daje joj nadu da će shvatiti zbog čega mu traži oprost. “Najveća mi je greška i greh što sam tebe izdala i povredila, Car je bio moja kazna, molim te, oprosti mi, kako bih mogla da krenem dalje”, nešto u tom fazonu je napisala. Ne sećam se tačno svega, prilično je dugačka poruka. Bitno je da se čovek pokaje za neke svoje postupke, sigurna sam da je ona na pravom putu – završava izvor blizak Aleksandri, piše Svet.

