“BOLESNA JE I LUDA!” Car zagrmio nakon optužbi trudne Aleks i zaprijetio – Sutra puštam sve prije emisije na Pinku!

Bivši rijaliti učesnik, Filip Car odgovorio je na prozivke upućene direktno njemu od strane bivše partnerke Aleksandre Nikolić.

Ona mu se obratila putem Instagram storija i tada obavijestila javnost da joj nije sve bilo tako sjajno u vezi i da je, kako navodi, od bivšeg pretrepjela i fizičko nasilje.

– E, to sam čekao zato što sam znao da je to u najavi i da se to sprema i to sam čekao zato večeras, nisam mogao da pričam kad sam došao tamo i sav sam bio van sebe. Sva sreća da imam sve u ovom telefonu, tako da to sam čekao i zato ćemo sudski putem da riješavamo stvari, a to što si ti polupala i što ti vrane popile mozak i što bi htjela da budeš žrtva preko mene, što si htjela da napraviš sve što si uradila, sutra će biti sve sa mog telefona pušteno prije nego što bude ta emisija na Pinku, tako da će imati materijala da neće moći da se priča o nekim stvarima – poručio je besno Filip, pa napisao sledeće:

– Dotična je bolesna i luda, ali transparentno! Neću druge ljude da petljam! Ti večita lažna žrtvo i monstrume me zanimaš i tebe čekam da javno kažeš sve laži koje privatno pričaš ljudima! A sutra će vam biti pre emisije sve plasirano da se razjasne stvari! Nisam više toliko glup, pa na vreme snimim i pripremim sve kada nanjušim šta mi se može desiti. Lani sam popušio foru ove godine ne! – napisao je on.

Podsjetimo, Aleksandra je putem Instagram storija optužila Filipa da se plaši da ne izađu u javnost njegove fotografije i video snimci gdje se samozadovolja, piše Srbija danas.

