“POKAZUJE KOLIKO VOLI SVOJU ŽENU” – Maja potkačila Janjuša zbog odnosa sa Aneli, otkrila i da je ubijeđena u ovo!

Učesnici “Elite”, Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš osamili su se na Rajskom ostrvu gdje su imali prilike da razgovaraju o svom odnosu.

Nakon priče njih dvoje su legli jedno pored drugog, a na mrežama se pokrenulo nagađanje kako su čak imali i intimne odnose.

Tim povodom se oglasila Janjuševa bivša, Maja Marinković, koja je dala svoj sud o Anelinoj i Markovoj vezi.

– Nista strano i neočekivano od strane Janjuša. Vidimo baš koliko se promijenio, iz dana u dan pokazuje koliko voli svoju ženu i koliko mu je porodica prioritet. To je brak koji bih mogla opisati u par riječi: “Para vrti gdje burgija neće” .To smo imali priliku da gledamo, u skoro svim sezonama. A njegovi govori prije nego što će da uradi nešto, to je samo glupa priča koju neko napolju treba da popije, pametnom dosta – rekla je Maja.

Maja je istakla kako je ubijeđena da Janjuš i dalje pati za njom, iako to negira.

– Mislim da je gospođa Ena adresa na koju treba takođe da se postave ova pitanja, s obzirom na to da je ušao kao “oženjen” čovjek u ovu sezonu (smijeh). Obrni, okreni, ipak sam ja neko koga on i dan danas ne moze da prezali, ali sta ces, navikne se čovek. Ne bih ulazila u ovu temu, da me čovjek ne pominje danima, a ja baratam isključivo argumentima. Trebalo bi pažljivo da slušaju moje riječi, a to je da gospođe trebaju svog kera da vežu za drvo – poručila je ona., piše Pink.rs

Facebook komentari