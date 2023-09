“AKO SU PAMETNI…”! Oglasila se Anelina sestra nakon njene akcije sa Janjušem, ne može da vjeruje šta su uradili

Nakon priče njih dvoje su legli jedno pored drugog, a na mrežama se pokrenulo nagađanje kako su čak imali i intimne odnose.

Anelina sestra Sita Ahmić nije oduševljena njenim ponašanjem i smatra da joj ova afera sa Janjušem nije potrebna, a jasno je stavila do znanja da nema lijepo mišljenje o svemu što njena sestra sebi dozvoljava u rijalitiju.

– Smatram da je to potpuno nepotrebno kako njoj, a tako i njemu. Mislim da bi bilo idealno da oni ostanu samo prijatelji, jer Aneli voli duhovite muškarce, zato joj on i prija. Nadam se da će ostati na tome. Što se tiče Janjuševe dosljednosti, u to čisto sumnjam. Smatram da on ne drži obećanja. Nemam ništa protiv njega, samo komentarišem ono što smo imali prilike do sada da vidimo. Ne znam da li će ozvaničiti vezu, ako su pametni, to se neće desiti – rekla je Anelina sestra, piše Informer.

