SUOČAVANJE I RASKRINKAVANJE: Nova učesnica odmah pokazala zube, Ćurčićeva je POKRALA – Kačavendu postavila na mjesto!

Dragana Jeremić ušla je tokom noći u Belu kuću, odmah na početku se predstavila svim ukućanima, a potom je došlo vreme da se suoči sa Milenom Kačavendom. Dragana je otišla u prostoriju za pušenje sa Milenom, a Kačavenda nije skidala izbezumljeni izraz lica.

Zašto je to tako, pa vrlo je jednostavno. Dragana je nekada radila u salonu koji drži nekadašnja rijaliti učesnica, Ana Ćurčić. Reklo bi se da Ana, iako nije u “Eliti”, kao da jeste koliko je pojedini takmičari pominju. A što se tiče razgovora Milene i Dragane, evo kako je protekao.Nova učesnica je prvo u studiju otkrila kako je to bilo raditi za Ćrčićevu i nije imala baš reči hvale.

– Bio je dogovor da imamo jedno radno vreme, pa je zamolila mene i koleginicu da popunimo i drugu smenu, prihvatile smo sa ljudske strane. To je trebalo da traje dve nedelje, to je prošlo, ja sam htela da odem da vidim sina, jer sam ja iz Jagodine rodom. Podvukla sam crtu, rekla sam joj da odlazim, da zna, da sam podvukla crtu, gde je ona klimnula glavom, skapirala sam da je čula i razumela. Međutim, sutradan je neko zvao da zakaže popodne, neki tretman, ja sam rekla da nisam tu u tom vremenu, ona se naljutila na mene, počela da viče, kako sam smela da je ne pitam, ja nju nisam pitala, a dogovor je bio da radim jednu smenu, ali sam radila dve smene. Trebala sam biti plaćena za te dve smene što sam radila, ali nisam. Dala mi je neki novac, isplatila me je kao da sam radila samo jednu smenu, a ne dve – ispričala je Dragana Jeremić pri ulasku u “ElituKada ju je Dragana upitala da li je prepoznaje, Kačavenda se zapitala, a kada su shvatile da se znaju iz salona Ane Ćurčić, Mileni se upalila lampica o svemu šta zna o njoj.

– Ja tebe znam, ali ne znam odakle, rekla sam da si mi poznata – započela je Kačavenda.

– Iz Aninog salona, od otvaranja, videle smo se jednom, ili dva puta – rekla je Dragana.- Kad sam te videla, na mah, znam te, ne znam, nisam bila sigurna – dodala je Kačavenda.

