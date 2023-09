“PRVI I POSLJEDNJI PUT ĆU VAM ODGOVORITI O NJEMU!” Oglasila se Aleksićeva bivša, ukazala na Šaov PSIHIČKI PROBLEM

Na blago zaprepašćenje javnosti, reper Nenad Aleksić Ša ušao je u rijaliti “Elita”.

Kako je naveo, nada se da će ipak ostati u braku sa Vanjom, koja ga je napustila mjesec dana nakon svadbe.

– I dalje vjerujem u ovaj brak, nisam se razveo još uvijek. U nekoj smo fazi, ja ne znam kako da definišem. Obavijestio sam je u trenutku kad smo se vidjeli da popričamo. Nije joj bilo svejedno, pitala me je šta će mi to sada i zašto pravim ishitrene poteze. Ja znam šta hoću, a šta neću. Ona zaslužuje ljubav od mene, bila je iskrena i dobra, a ja nisam u svemu mogao da budem fer, jer su me remetile neke stvari iz prošlosti – iskren je bio Nenad.

Tim povodom se oglasila njegova bivša djevojka Jelena Batos. Ona je na svom Instagram profilu objavila duži tekst o Nenadu, gdje je istakla da mu je potrebna pomoć.

– Pošto mi poruke već ulijeću kao rakete, prvi i posljednji put ću vam odgovoriti vezano za njega. Nije smiješno, meni je njega žao, on je još uvijek totalno pogubljen i njemu nije potrebna ni Zadruga, ni žene, nego da ode negdje u neku skroz stranu državu gdje niko ne zna ko je na par mjeseci, upozna samog sebe i razgovara sa psiholozima ili vjernicima, tj. ljudima koji će mu pomoći da upozna samog sebe i pronađe svoj duševni mir. Meni je sve ovo žalosno i nije za smijeh i sprdnju, jer on je totalno pogubljen već tri godine unazad. I sve više i više se udaljava od samog sebe, ja sam neko ko ga poznaje dugi niz godina i ovo nije on – napisala je Jelena na Instagramu.

Podsjećamo, Jelena se proslavila učešćem u rijalitiju ,”Zadruga” kada je iznijela informacije da je bila u aferi sa Ša prije nekoliko godina.

