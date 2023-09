ALEKS OTKRILA PRAVI RAZLOG RASKIDA SA CAREM – nije riječ o preljubi, nego o nečem mnogo gorem

Pobjednica “Zadruge 6” Aleksandra Nikolić se oglasila na društvenoj mreži Instagram i priznala da je raskinula sa Filipom Carem.

Mediji su spekulisali da je rije; o preljubi, ali Aleks je sada istakla da je riječ o nečemu mnogo gorem – oni ne vide zajedničku budućnost.

– Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je to što ne možemo da nađemo zajednički jezik što se tiče naše budućnosti i ostaloga. Previše se razilazimo u stavovima koji dovode do ružnih situacija i ružnih riječi. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke, shvatite da sada sve što želim je mir i da me ispoštujete u tome – napisala je Aleks, piše Srbija danas.

