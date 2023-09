Dalila na spomen Dejana BRIZNULA U PLAČ! Voditeljica NIJE MOGLA DA JE SMIRI: “Kajem se”

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanjzu svoje emisije “MagazinIn” ugostila je brojne poznate ličnosti među kojima su: Dalila Dragojević, Ana Radulović, Mimi Mercedes, Dragica Radosavljević Cakana i Ruška Jakić.

Voditeljka je u razgovoru sa bivšom zadrugartkom došla do njene najbolnije teme – ljubavi. Dalila je počela da priča ali su uslijedile i suze.

– Osjećala sam se kao promašaj kad sam uplovila u ljubavnu vezu koja je bila totalni promašaj – govorila je Dalila aludirajući na vezu sa Filipom Carem, koju je otpočela tokom Zadruge 5.

Dalila je nedavno priznala da ne zna da li bi bila spremna da novog partnera uvede u kuću u kojoj je živjela sa svojim bivšim mužem Dejanom Dragojevićem.

– Na početku mi je bilo teško kad sam se vraćala, tamo je Tedi, uspomene… Naravno da me sjećanja vezuju za Dejana, ja sam samo s njim u toj kući živjela. Kad bih upoznala nekoga kog bih zavoljela, ne znam da li bih imala srca da ga odvedem tamo. Mene za tu kuću ne mogu ružne uspomene da vežu, samo lijepe, ja tu nisam patila… Život ide dalje. Moj otac voli Dejana i za njega će on ostati broj jedan. Iako se Dejan ponio prema njemu kao da mu je on nanio neko zlo, a ne ja. Ne pita on mene za Dejana, nekad se našali… Kajem se naravno za neke stvari, dosta sam povrijedila Dejana, ali s druge strane mu želim sreću, čujem da je srećan i drago mi je. Nisam se zaljubila, jesam se provodila za sve pare. Ne mogu više, niti imam snage da ispratim to – rekla je Dalila u “Premijeri” nedavno, piše srbija danas.

