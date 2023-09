ODUZIMA JOJ KĆERKU I ODVODI JE U AUSTRIJU! Asmin se obratio sudu: “Zabranit ću Aneli prilazak djetetu”

U posljednjih desetak dana javnost ne prestaje da bruji o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Aneli je optužila Asmina da ju je prevario sa Stanijom Dobrojević i od tog momenta ne prestaju da iznose prljav veš iz njihovog odnosa.

Aneli i Asmin imaju kćerku koju trenutno čuva zadrugarkina porodica. Asmin je sada odlučio da kontaktira advokata i da oduzme djevojčicu od Aneline porodice. S obzirom na to da Aneli i Asmin dijele starateljstvo nad djetetom, samo njih dvoje imaju pravo da odlučuju s kim će dijete boraviti. Aneli će naredne mjesece provesti u rijalitiju, pa je Asmin odlučio da preuzme obaveze oko djeteta i da je odvede u Austriju.

Ekipa portala Srbija Danas je kontaktirala Asmina, a on nam je objasnio zašto je doneo ovu odluku:

– Ja sam imao s njom dogovor da dijete može da bude kod nje kad god, ukoliko bude normalna majka, jer ja imam starateljstvo, nema ga ona nego ja. I onda je ušla u “Zadrugu”, nisam htio da je kažnjavam s tim, nisam htio da uzimam dijete pošto ja isto mnogo radim, ali vidim da ovo već prelazi svaku mjeru. Znači ja sam otac tog djeteta, i oni o meni pričaju svašta, pljuju mene, pljuju Staniju, i neće da se zaustave, tako da mom djetetu tamo nije mjesto. I kroz par dana će dijete biti u Austriji kod mene – rekao je Asmin Durdžić u ekskluzivnoj izjavi za “Srbija Danas” i dodao:

– To je moja dužnost kao muškarca, e sad, da je njena familija bila normalna i da me nisu toliko pljuvali i lagali o meni, ja stvarno ništa ne bih radio po pitanju djeteta. Ako se lijepo brinu o njoj okej, slao bih im novac svakog mjeseca kao što sam i Aneli slao, ali sa njihovim ponašanjem nisu zaslužili od mene ništa da im šaljem, niti su zaslužili da dijete živi kod njih – rekao nam je Asmin.

Na naše pitanje zbog čega kćerka nije odmah po ulasku Aneli u “Elitu” prešla da živi kod njega, budući da je starateljstvo zajedničko, Asmin objašnjava:

– Sad ću da uzmem skroz dijete sebi, prikupio sam mnogo dokaza i zabranit ću Aneli prilazak djetetu kad izađe iz rijalitija, zato što nije zaslužila. Nisam odmah na početku htio da uzimam dijete jer sam očekivao da će oni biti normalni, ja nisam ni znao da je ona ušla u rijaliti, saznao sam to veče kad je ušla. Onda je meni njena sestra tvrdila da ne piše ona s tih profila, nastavila je da piše, ja sam čekao da vidim do koje mjere će to da ide i pošto sam sad vidio da prelazi sve mjere, sad ću da uzmem dijete. Jednostavno sam shvatio da djetetu nije mjesto da bude sa njima, ne želim da moje dijete bude nenormalno kao oni. Želim da dijete odraste sa mnom i sa mojom porodicom – poručuje Asmin.

