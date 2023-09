ASMIN DONIO ODLUKU DA ODUZME ANELI KĆERKU?! Angažovao advokata, majka nema potrebne uslove?

Asmin Durdžić je prema pisanjima “Blica” donio odluku da bivšoj partnerki Aneli Ahmić oduzme starateljstvo nad njihovom zajedničkom kćerkom Norom (2).

Asmin je navodno kontaktirao advokata kako bi pokrenuo postupak za oduzimanje djeteta, jer kako se navodi, on ima starateljstvo nad njihovom kćerkom iako je dijete kod Aneline majke i sestre dok je ona u rijalitiju “Zadruga 7 elita”.

– Asmin je kontaktirao advokata u Sarajevu jer je Aneli njihovu kćerku ostavila kod svoje majke i sestre da brinu o njoj dok je u rijalitiju. On želi da se taj slučaj riješi, jer mu one ne daju da vidi dijete. Uz sve to, dijete tamo nema odgovarajuće uslove, jer pored nje brinu sa još četvoro djece. Tamo nema uslova ni za odraslog čovjeka, a kamoli za jedno dijete – priča izvor i dodaje:

– On sada strahuje i da bi one mogle da odvedu malu negdje van zemlje. Iz Dubrovnika su je odvele u Sarajevo prije dvadesetak dana. Dijete može da bude samo kod njega ili majke, a ne kod bake. Advokat mu je rekao da će to moći da se riješi, pa tako sada čeka na to.

