“IMAM GLASOVNE PORUKE I MONTIRANE SNIMKE!” Kačavenda i Đedović iznose dokaze protiv Ane – Ona nije sa Bulićem u vezi

Marko Đedović i Milena Kačavenda sjeli su u toalet i uz kafu su jedan drugome povjerili kakva saznanja imaju o Ani Ćurčić.

– Pred ulazak je slala Janjušu poruke. On je meni potvrdio jednom, imam tonski zapis. Ja imam sve dokaze sada. Ona i Aca Bulić nikada nisu bili zajedno, ona je jurila Janjuša po kockarnici, sve Janjuš krije, a da ne pominjem koja je to mafija – pričao je Marko.

– Znam ja sve, ja sam dobila prepiske, glasovne poruke i moje montirane slike sa psihostabilizacije kako sam ja alkoholičarka u bolnici, a to je nešto drugo. Monitrali su svašta nešto, a Aca Bulić je mene krenuo da baci u priču o svemu, ima on namjere – rekla je Milena.

– Ima i to, oni su rekli da si ti tada bila pijana, ja sve imam to snimljeno. Ja dobijam 360 skrinova da nikada Ana i Aca nisu bili u vezi, Ana gdje zove Janjuša na kocku, gdje priča sa Šašićkom. On prepsike, ona planira sa adminkom da smota Acu u krevet, i da ga napije i iskoriti na kvarno. Milena te poruke, te prepiske koje su poznate. Sve te adminke su bile na platnom spisku Ace Bulića – nastavio je Marko.

– Ma meni Bulić nije dao da se sastanem sa adminkom – rekla je Milena.

– Ovo je sve razgovor adminke, Ane i Ace Bulića, a sada zna da će Ana da pravi žrtvu do sebe. E sada stan u kojem je Ana sada bio je kupljen za Aninu adminku, ona je nju izbacila iz stana i to veče me je zvala Šašićka koja je mene zvala milion puta. Adminke ne znaju da Ana i Aca nisu zajedno, niko to ne zna, a Ana njega stalno pita kada će biti zajedno. Ona je rešila da napije Acu i da ga smota. Ono kada je ona polila Anu u emisiji, ona je njega zvala a on nije hteo da se javi. Rekao je da joj napišu poruku da spava. Njemu je dosta njenog ponašanja – komentarisao je Đedović.

– Anđela i Aca žive zajedno u stanu, bilo je tu svega i obračuna i svega, ali ona i dalje živu u tom stanu. Moram da kažem da se moj bivši muž nije miješao dok se nisu pomenula naša djeca, a onda se umiješao, jer su to njegova djeca koliko i moja. Ja znam da Zvezdan nije za Anu – dodala je Milena.

– Ja sam radio Nominacije kada je Janjuš rekao da je i ona kockarka, a ona se pobunila, a zna sve o njoj. Ne može žrtva nasilja da priča svašta, a Zvezdan nju poznaje. Njima je Aca pomagao i dok su živeli zajedno – rekao je Marko.

– Aca jeste kul tip, a on je pomagao Ani kada je Zvezdan pao u Švici. E kada sam ja otkrila da me snimaju sve vrijeme, ja sam u par navrata provalila mnogo toga, a nisam znala da Ana zna sve to – nastavila je Milena.

– Postoji klip iz Narod pita, Zorica je rekla tada da je Acina žena brat, a Ana kao da je super, a posle se njijh dve smeju kako su zenule sve. – dodao je Marko.

– Ma cijela ta priča je napravljena kako bi se ona oprala – rekla je Milena.

