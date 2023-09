“SAMO NA TRI MJESECA !”Za njih je produkcija spremila BASNOSLOVNE CIFRE, Desinger ostavlja ženu zbog Maje?!

Useljavanje u “Zadrugu 7 Elita” počinje za nekoliko sati i svi sa nestrpljenjem očekuju početak.

Čelnici ružičaste televizije najavili su novu spektakularnu sezonu, a ko će biti sve učesnik ove sezone je pitanje koje javnost najviše zanima.Šuška se da starleta Maja Marinković i pevač Dragomir Despić Desingerica zajedno ulaze u “Elitu”, ali tek nakon što se bivša zadrugarka oporavi od operacije.

Kako “Republika” navodi, čelnici Pinka su spremni da Despiću daju ponudu koja se ne odbija, u pregovorima koji su u toku s obzirom na to da se za kratko vreme proslavio zbog skandaloznih nastupa, na kojima patikama “krsti” publiku. Mnogi smatraju da je Desingerovom turbulentnom životu rijaliti odličan prostor da ga javnost bolje upozna, i da se tako pokaže u pravom svetlu.Desingerica se najviše proslavio u poslednje vreme, otkad na društvenim mrežama kruže snimci s njegovih nastupa gde udara ljude u publici patikama po glavi, daje im da mu mirišu čarape i skida garderobu. Zbog takvog ponašanja postao je tema i u programima brojnih televizija, pa mnoge zanima šta je tu klincima zanimljivo jer mnogi ovakvo ponašanje tumače kao skandalozno. On je zanimljiv do te mere da su čelnici, po svemu sudeći, spremni da ga plate kao neke zadrugare koji su uzimali ogromne honorare da uđu samo na tri meseca, ali to još nije potvrđeno – rekao je izvor za “Republiku”.

– Iskren da budem, ne ulazi mi se u rijaliti, ali ako bi mi dali neku cifretinu, ušao bih bez razmišljanja. Voleo bih da ponude manje, pa da odbijem, ovako ćemo da vidimo u kom pravcu će sve da ide. Prvo bih morao da ostavim ženu, a kad bih ušao, to bi bio haos! Napravio bih s*anje od sebe, ko zna šta bih radio – rekao je Desinger nedavno za medije.Plan je, kako se saznaje, da Desingerica uđe u isto vreme kad i Maja Marinković, s obzirom na to da se dugo pričalo da su u šemi.

– Maja planira ulazak u rijaliti, ali je na prvom mesto sada to da rana od operacije zaraste. Biće kao nova, zasad je plan da ona i Desingerica uđu posle nekoliko meseci u “Elitu”, nakon što se neke priče već zahuktaju, a do tada će svi pregovori što se tiče honorara biti zaključeni – otkriva izvor za pomenute medije.

