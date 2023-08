“BILA SAM DOBRA DA IM FINANSIRAM SINA, ali nisam bila dobra za običaje!” Maja oplela po Bilalu i njegovoj porodici

Darko Tanasijević je u emisiji “Narod pita” ugostio Maju Marinković. Tokom emisije pušten je video prilog o ljubavnoj priči Bilala Brajlovića i Maje, a potom je Marinkovićeva prokomentarisala njihov odnos, piše Srbija danas.

– Kako komentarišeš odnos tebe i Bilala? – pitao je Darko

– Ne gledam nikako, uopšte ne obraćam pažnju, nekako sam izbrisala taj dio iz moje memorije pamćenja – rekla je Maja.

– On je u jednoj emisiji obijelodanio tvoj broj – rekao je Darko.

– Ja njemu ne bih davala na značaju iz razloga što on za mene ne postoji, mislim da sam bila poljuljana zbog odnosa koji su mi više značili, zavaravala sam sebe, samim tim što je dao moj broj telefona javno pokazao je koliki je seljak i koliko je mali. Ja nikome ne ostajem dužna. On vuče traume iz prošlosti, njegova majka je bila nevjerna njegovom ocu, sada mi djeluje smiješno, ostajem pri tim tvrdnjama. To u meni budi smijeh koji ne mogu da obuzdam, to je činjenično stanje. Ispada Maja sad tjera na cirkus, ali stvarno nije – rekla je Maja.

– Bilal nije mogao da prevaziđe Filipa, konstatno se provlačilo, jer je znao da sam ja sve sa Filipom radila iskreno, vidio je svojim očima to u Zadruzi, nisam ga vidjela u vremenu i prostoru, nije moglo da mu doskoči kako ja poslije svega mogu da budem s njim. On je mala maca za mene, nije mogao da zauzme dio mog srca. Pokušala sam da dam drugu šansu tom odnosu – rekla je Maja.

– Maja nije bila dobra za neke običaje, a bila je dobra da finansira njihovog sina – rekla je Maja.

