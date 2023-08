ŠOK! Dejan i Dalila opet zajedno – zbog ova dva jasna dokaza fanovi podivljali: Raskrinkani

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević su bili jedan od najvoljenijih parova ikada u rijaliti sferi na našim prostorima. Krah braka Dragojevića ispratili su milioni na televiziji tokom trajanja Zadruge 5. Njihova Fan baza se podijelila mnogo prije raspodele imovine i to u dvije grupe; one koji su ostali lojalni Dejanu u njegovoj boli i putu oporavka slomljenog srca i na one koji su stali na stranu Dalile u njenom traganju i pokušaju da ostane vjerna svom sopstvu i sopstvenim željama.

Ipak, iako je ovaj brak razveden, svi se pitaju šta bi se desilo da se Dalila i Dejan nađu oči u oči.

Zvanično, njih dvoje se nisu susreli od finala Zadruge 5, a do susreta nije došlo ni tokom brakorazvodnog postupka pošto je Dalila odbijala da se pojavi na sudu.

Ipak, sada postoje naznanke da će se ovaj par ponovo susresti i to u sedmoj sezoni rijalitija “Zadruga”. Ako elitu shvatimo kao neko ko je donosio veliku gledanost televiziji, onda je njihovo mjesto upravo tamo jer niko nije ostavio toliko bola suza, pa i krvi, kada je u pitanju rijaliti nego njih dvoje tokom bolnog raspada njihove veze pred milionima.

Prvi nagovještaj da Dalila ulazi u Zadrugu 7 dogodio se kada su mediji pisali da su zatekli Dalilu Dragojević ispred jedne privatne beogradske klinike gdje su obavljani sistematski pregledi budućih zadrugara koji su uslov da bi neko uopšte ušao u imaginarijum u Šimanovcima.

Potom je Dalila ostala zagonetna i bacila nove udice oko ulaska kada je razgovarala sa Zvezdanom Slavnićem tokom njihovog lajva na tiktoku.

Sa druge strane Dejan Dragojević se obratio direktno svojim gledocima putem uživo uključenja na svom instagramu.

– Napunio sam baterije za deset mjeseci da ispratim sva moguća dešavanja. Spremite se – rekao je misteriozno Dejan. Na ovaj način je nagovijestio da i on ulazi u elitu.

Bilo kako bilo, da li Dejan i Dalila ulaze zasigurno u Zadrugu saznajemo u nedjelju 3. septembra kada je najavljen početak sedme sezone, piše Srbija Danas.

