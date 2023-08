SFF: U sjećanje na žrtve zločina u Gradačcu u srijedu javni razgovor

Regionalne autorice i autori, glumice i glumci su motiv femicida tretirali kroz različite rediteljske rukopise, i iz različitih pobuda, no njegova istrajnost je neupitna. Filmovi koji se bave temom nasilja nad ženama i femicida kao njegovog najekstremnijeg oblika postavljaju pitanje lične i društvene odgovornosti koju umjetničko i medijsko djelovanje nosi. Složeni društveni imaginarij iziskuje sistematsku analizu, posebno u svjetlu stvarnih ubistava žena i ostalih vidova rodno utemeljenog nasilja kojemu smo svjedoci u današnjem društvu. Na panelu “Femicid u filmu, televiziji i novim medijima” govorit će rediteljice Aida Begić, Vanja Juranić, Kumjana Novakova, reditelj Ademir Kenović i glumica Nadine Mičić, a razgovor će moderirati Nebojša Jovanović. Panel će se održati 16. augusta na Festivalskom trgu, s početkom u 10:30 sati.

Još u nedjelju, potresena tragičnim događajima u Gradačcu, rediteljica Vanja Juranić je posvetila festivalsku projekciju filma „Samo kad se smijem“ žrtvama u Gradačcu. „Ovaj je film univerzalna priča o ženi koja je zarobljena u patrijarhalnoj sredini. Iako je žrtva, ona je aktivna i pokušava promijeniti situaciju kao što se desilo u stvarnosti u Gradačcu i zato ovu projekciju želimo posvetiti žrtvama ove velike tragedije“, rekla je Juranić na projekciji. Za sve one koji su projekciju propustili, film ima i reprizne projekcije na Sarajevo Film Festivalu.

Uz već spomenuti film, u programu ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala su i brojni drugi filmovi koji se bave temom nasilja nad ženama i femicidom.

Tako se ovim temama u Takmičarskom programu – igrani film bavi film „Životinja“ Sofije Exarchou, u Takmičarskom programu – dokumentarni film, dva se filma bave ovim temama: „Dan, 365 sati“ Eylem Kaftan i „Šutnja razuma“ Kumjane Novakove.

U Takmičarskom programu – kratki film ovim se temama bavi film „Između rubova dana“, u Takmičarskom programu – studentski film to su filmovi „Dok mirno ležim“ Yane Eresine i „Želim skršiti staklenik“ Teone Galgotiu. U programu „U fokusu“ to su filmovi „Blagin nauk“ Stephana Komandareva, „Da li ste vidjeli ovu ženu?“ Dušana Zorića i Matije Gluščevića, „Samo kad se smijem“ Vanje Juranić iz programa Open Air, „Sweet Dreams“ iz programa Mreže festivala Jadranske regije. U programu BH Filma ovim se temama bave filmovi „Crvene bermude“ Saše Peševskog, „Toliko vode blizu kuće“ Ilije Puljića, „Očevina“ Stefana Tomića, „Sarajevo Overdrive“ Adnana Hrustemovića i „Love You Forever“ Ismara Vejzovića.

Ovim putem obavještavamo našu publiku i goste Festivala, da će se u srijedu, 16. augusta, na Dan žalosti, Festival okrenuti isključivo ključnim aktivnostima – filmskim projekcijama, radionicama, predavanjima i prezentacijama. U znak poštovanja prema žrtvama, društvenih događanja u organizaciji Sarajevo Film Festivala neće biti, uključujući izostanak prijenosa Crvenog tepiha kao i prolazak gostiju bez ceremonijalnih najava, izjava i fotografisanja.

Danas, 14. augusta, na Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu, projekcija filma u sklopu Sarajevo Film Festivala u Tuzli, u Bingo Ljetnom kinu Tuzla, neće biti održana.

Solidarnost sa svim žrtvama nasilja nad ženama!, saopćeno je iz SFF-a. prenosi n1

