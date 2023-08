DOŠLO DO TUČE U CRNOJ GORI – Maltretirali djevojku, pa nastao haos – “Bilo je tenzično! Umiješao se Janjuš”

Bivši zadrugar Marko Janjušević Janjuš je tri nedjelje uživao na crnogorskom primorju.

Kako “Star” saznaje, nedavno je izbila velika tuča u jednom noćnom klubu, a glavni akter svega je navodno bio upravo košarkaš.

On se navodno potukao sa nekoliko momaka zbog djevojke.

Zahvaljujući brzoj reakciji obezbjeđenja, učesnici tuče nisu imali ozbiljnije povrede, a izvor sa lica mjesta je ispričao da je situacija bila baš napeta i da je tuča djelovala žestoko, te da su prisutni mislili da ima teško povrijeđenih.

– Janjuš je došao u klub sa nekoliko drugara i bilo je samo muško društvo, smjestili su se u jedan separe, a pored njih su bile tri djevojke i dva momka. Sve je bilo okej, Janjuš je bio raspoložen, veseo, međutim, nakon sat vremena desila se tuča – navodi izvor sa lica mesta za “Star”, pa dodaje:

– Janjuš se potukao sa dva momka koji su bili za stolom pored. Koliko sam kasnije čuo, jedan od tih likova je sve vrijeme djevojku koja je bila sa njim ponižavao, vrijeđao, u jednom momentu je gađao ledom i to je trajalo. Kada je ona ustala da ide, vjerovatno do toaleta, on je počupao za kosu i počela je da plače. Janjuš mu je prišao i fino mu rekao da ne maltretira dejvojku i da neće da dozvoli da stoji pored i gleda kako je on sve vrijeme psihički i fizički maltretira – dalje ističe izvor i nastavlja:

– On mu je tada drsko rekao da može da radi šta hoće, jer joj on i plaća piće. Janjuš mu je tada rekao da će on da plati njihov ceh i da pusti djevojku da ide kući. Tada se ovaj uvrijedio i pokušao je da udari Janjuša, zakačio ga valjda, tada su skočili Janjuševi drugari, i krenuo je karambol. Obezbjeđenje je brzo došlo i izbacili su te momke, a Janjuš im je objasnio šta se desilo. Te djevojke su na kraju prešle za njegov sto i ova mu se cijelo veče zahvaljivala. Bilo je baš tenzično, jer je Janjuš nakon te tuče bio vidno nervozan. Svaka mu čast, lepo je što se umiješao, jer su svi primijetili da se taj debil iživljavao nad djevojkom, samo zato što joj plaća piće, užas – rekao je izvor za Star.

