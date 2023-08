ŠOK UŽIVO NA TIK TOKU! Filip Car saznao da je Aleks zvala POLICIJU zbog Ćurčićke, odmah je pozvao, a cijeli razgovor se čuo u lajvu!

Naime, tokom nemile situacije koja se dešavala u studiju, Filip Car je imao lajv na Tik Toku tokom kojeg su mu fanovi pisali da njegova bivša djevojka dobija prijetnje.

Filip je istog momenta pozvao Aleksandru i cijeli razgovor obavio u lajvu.

– Kažeš joj: “Ne želim sa vama da se svađam”, Ti kad se nastavljaš sa njom to ide u nedogled i onda padaju prijetnje i ti kao zoveš policiju i onda pravite pijacu tešku. Kao dvije alapače zadnje, smiju vam se svi, jesi normalna, pa bar si od mene mogla naučiti o tim svađama i to… Daj iskuliraj to i uopšte nemoj na mene da se obazireš i da reaguješ ako neko nešto kaže za mene. Iskuliraš i kažeš: “Ženo, ja se neću svađati sa vama, a vi majka da mi budete. I ja sam nečije dijete, ti si majka nečija. Nemoj da mi prijetiš molim te, neću da se svađam sa tobom. Ti imaš previše svojim problema, da bi se bavila mojim.” I ugasila si je, gotova priča. Šta te imam ja učiti, daj skontaj jednom sama, šta ja treba da ti budem na brzoj liniji i da ti govorim kako i šta. Meni ljudi ovde pišu i normalno je da ću te nazvati. Meni ljudi pišu: “Aleksandri neko prijeti, zvala je policiju”, mene odmah znoj oblio i čim sam video odmah te nazvao, šta da radim. Iskuliraj, sjedneš i kažeš: “Gospođo, ja sam pod stresom posljednjih dana, ja vam se duboko izvinjavam, ja se sa vama ne želim svađati, želim vam sve najbolje, šta ti imaš da se petljaš s kim je žena, s kim nije… Boli te briga, kažeš tu su gledaoci da sude – savetovao je on Nikolićevu.

Podsjetimo, Ana Ćurčić i Aleksandra Nikolić gostovale su u emisiji “Narod pita”, a vrlo brzo situacija je eskalirala. Aleksandra je, naime, odlučila da pozove policiju zbog Ane, piše kurir.rs.

