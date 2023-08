POZVALA POLICIJU ZBOG ZASTRAŠUJUĆEG NAPADA! Usred programa uživo Aleks panično zvala 192 – Ćurčićeva je pretjerala

Sinoć se na ružičastoj televiziji emitovalo do sada najuzbudljivije izdanje emisije “Narod pita”, budući da smo imali priliku da gledamo vatreno suočavanje pobednice “Zadruge 6” Aleksandre Nikolić i drugoplasirane Ane Ćurčić. Voditeljka Ana Radulović je ugostila ove dvije ljepotice, ali njihova narav nije bila tako ljupka i pitoma.

Trenutno su najaktualnije dame u Srbiji, a jedna drugu u načelu ne mogu da smisle, što je dokazao njihov okršaj uživo u programu, koji je nakon prečešljavanja svih aktuelnih tema, eskalirao u toj mjeri da je Aleks posegnula za telefonom i pozvala policiju. Prava drama!

Po povratku sa kratke pauze za reklame, uslijedio je žestok sukob Ane Ćurčić i Aleks Nikolić, te je Nikolićeva pozvala policiju.

– Žena mi prijeti ovdje nekim ljudima, ne znam o čemu ona priča… Da, ja sam u emisiji – pričala je Aleksandra u pozivu sa policijom.

– Zašto je krenula svađa – pitala je voditeljka.

– Zato što je neko ko se lažno predstavlja – rekla je Ana.

– Naziva me pro.titutkom, rekla sam da znam ono najgore o njoj što neću ispričati ovdje. Žena mi prijeti, šta treba da je se plašim ovdje?! Ne znam čega se bojiš, zašto zoveš neke ljude – rekla je Aleks.

– Aleksandra, ja te izazivam, ajde reci ovdje – rekla je Ćurčićeva.

– Zvala si ovdje ljude da me maltretiraju, žena od 50 godina ovo radi, sram te bilo! Ja nisam ološ ovdje! Od sinoć se dopisuje sa nekim ljudima da traži informacije o meni. Žena mangup, do mojega mangup. Kad bude ušla Kačvenda u “Zadrugu”, nećeš znati gdje si šuplja! Filipe, žena me vrijeđa usred emisije, neću da ćutim! Ja sam zvala policiju, što da je ne zovem?! – rekla je Aleks Caru preko telefona.

– Šta grad zna o tebi?! Da su te zvali “Pčelica Maja”, dok si bila mlada jer si letjela s cveta na cvijet, da si se vukla sa svakojakim kriminalcima. Ja sam čula da je zovu “pčelica Maja”, da je letjela sa cvijeta na cvijet. Naravno da se plašim, jer si baratala sa kriminalcima. Budala je mala riječ za tebe – nastavila je rafalno Nikolićeva.

– Ti si ustvari mene izvrijeđala i sve si rekla izokola, a ništa nisi rekla – rekla je Ana.

– Glupa si kao točak i jedino što znaš je da cmizdriš. Kad budem bila u tvojim godinama, ja ću biti magistar – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

