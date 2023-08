“BEBICA JE SVE RADIO PLANSKI!” Miljana saznala da Macanović ima NOVU DJEVOJKU – On je MUTNI MULJATOR

Sinoć je voditeljka Ana Radulović u emisiji “Narod pita” ugostila Žanu Đorđević, Stefana Radića Rodnija i Bojana Simića, a u jednom trenutku se u program uživo uključila Miljana Kulić.

Kao i noć prije toga, Miljana je govorila o raskidu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

– Dobro veče, Miljana je kraj telefona. Pozdravila bih Žanu – ženu, majku, kraljicu i naravno Bokija. Boki, izgledaš kao milion dolara – rekla je Miljana na samom početku i zapjevala.

– Ratosiljala sam ga se, drago mi je što je otišao. Bebica je meni, iskrena da budem, Bože oprosti što sam iskoristila nekog, on mi je bio utjeha u prolazu. Ja sam mu uvijek to govorila, nisam ništa krila od njega, pa da sada imam nešto da krijem. U kom smislu?! U smislu da bih pobjegla od emocije sa Zolom koju sam imala, da ne bih sekirala mamu, tada je bila bolesna. Zavoljela sam ga na neki specifičan način, ali ne kao ljubavnog partnera, nego kao druga, na taj neki način. Nikada ga nisam gledala kao muškarca, nije moj tip, mnogo je mračan, negativan, on guši moju energiju. Pozove majku, izbriše poziv. Ja sam maher za takve prevarante kao što je on. Reći će neko: “On ti je pomogao, a ti tako pričaš o njemu”. Mama mu je dala 10.000 evra jer im je bilo žao što nije plaćao alimentacije, a tri godine prije “Zadruge” nije plaćao, pa mu se bližio zatvor. On je trebalo da otplati turama sa autobusom, pa da tako vrati, to su mu dali od srca. Imao je platu, prenoćište, dobar ručak, večeru, dobar intiman odnos… Tako da, ja pred Bogom nisam griješna – rekla je Miljana.

– Da li misliš da je Bebica radio sve planski – pitala je voditeljka.

– Da. Ja sam u tim odnosima potcijenila mnogo sebe, mislim da je sve planski radio. Kada god sam dolazila na “Pink”, on me je ostavljao i bio surov – rekla je Miljana.

– Je l’ misliš da je on zajedno sa majkom napravio taj plan, da uzme pare i da te ostavi – pitala je voditeljka.

– Svašta mi pada na pamet, jer je prije dva mejseca pisala mojoj mami neka stanarka: “Šta se ovo dešava?! Slavica mi je dala otkaz za stan i rekla da se on vraća”. Njegova majka je preda mnom rekla da je to budalaština – rekla je Kulićeva.

Rodni je otkrio da je Bebicu vidio sa nekom djevojkom na Savi i da su se spuštali u jedan kafić zajedno.

– Svako “zašto” ima svoje “zato”. Bog zna kakav sam ja čovek. Objavi on stori: “Zola je za 97 odsto bio u pravu” i zaprati Zolu na Instagramu, on nije uzvratio. Objavljuje slike s kvada, priča da je Zola bio u pravu, a Zola je sve najgore pričao o mojoj porodici. Vidi se da je sve radio samo da bi ušao u “Zadrugu”. On je bio sa mnom da bi postao popularan – rekla je Miljana.

– Šta misliš, hoće pokušati sada da bude Zola – pitala je voditeljka.

– Bebica nikada ne može da bude Zola, jer je Zola šarmantan, elokventan, duhovit, harizmatičan, a Bebica je muljator, mutan…On je kao mrtva patka! – rekla je Miljana, piše Srbija danas.

