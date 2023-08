ČOVJEK JE POREMEĆEN: Janjuš privodi djevojke dok su mu Kruna i Ena u apartmanu – optužbe iznijela glavna akterka!

Bivši košarkaš i rijaliti veteran Marko Janjušević Janjuš, po izlasku iz šeste sezone rijalitija “Zadruga” povukao se iz svijeta medija, te najavio da želi da se pomiri sa bivšom suprugom Enom, kao i da se kaje za svoje preljubničke postupke na imanju u Šimanovcima.

Međutim, kako se saznalo, od pomirenja bivšeg bračnog para nema ništa, pa se Janjuš brže-bolje ponovo bacio u promet, a u prilog tome govori i šokantni klip koji kruži društvenim mrežama.

Kako je otkrila jedna tiktokerka, Janjušević je nju i njene drugarice pozvao na Adu Bojanu, ali da je problem nastao odmah na samom početku, kada se bivši zadrugar ponašao čudno, a sve zbog činjenice da je u blizini boravila i njegova bivša supruga sa kćerkicom Krunom.

– Prvo nas je zaje*ao kum, pa onda gospodin Janjuš. Prvo nas je on odvezao na tu plažu, vozili smo se sigurno preko sat i po vremena. Janjuš mi je onda neprestano pisao, pitao me gdje sam, čovjek nam pet sati piše poruke da kreće, zove, piše, mi čekamo, hajde nije problem… Meni baterija već bila prazna, zove ga moja drugarica, on joj se javio nešto kratko i rekao da žuri i prekinuo joj vezu. Nas tri same, nesnađene… Ja kažem Janjušu da nemamo prevoz, on se ponudio da nas pozove jer je to bila na deset minuta kolima od njega. Dolazi on kolima, sve super, zezamo se idemo na plažu i u tom trenutku kaže da mu je kćerka nešto bolesna… Meni je u tom trenutku odmah bilo nešto sumnjivo, ali nisam htjela da komentarišem zbog drugarica kako se ne bi uplašile. Inače, Kruna je sa njegovom bivšom ženom u apartmanu. I onda on kaže nama: “Ostavit ću vas ovdje na plaži, vi idite samo pravo i tu smo moji prijatelji, gazde lokala i ja dolazim tu da pijamo i da se zezamo”. Međutim, kad je otišao, prestao je da se javlja! Sigurno je prošlo 40 minuta kako se nije javljao… Onda se čovjek javio i ja mu kažem da mu nisam kao one iz “Zadruge” i da sam ovdje došla jer nas je on zvao. Čovjek je poremećen, to sam mu i rekla, da treba da ga bude sramota, jer mi je on pisao i smarao da dođem ovdje, da bi mi on na kraju rekao: “Imam probleme ovdje, rekao sam ti da moram da kupim kćerki lek”, i onda je opet nesatao. Ali, nije prošlo ni pet minuta, eto njega skroz sređen, sa naočarima i prilazi mi i unosi mi se u lice i kaže, onako da niko ne čuje: “Nemoj da ti je*em mater u pi*ku, jesi li me čula”! Ja sam ga tu uradila i upitala zašto me psuje, a samo sam htjela da znam zašto nas je uopšte zvao, kad ne može da sjedi sa nama. Ljudi, on je takav ološ, takav debil, jadnik, toliko je umišljen, tripuje da je Novak Đoković – kazala je tiktokerka u jednom dahu, piše Srbija danas.

Facebook komentari